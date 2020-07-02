Комитет по экономической политике рекомендует Раде уволить председателя АМКУ Терентьева

Комитет Верховной Рады по экономической политике рекомендует парламенту одобрить заявление председателя Антимонопольного комитета Юрия Терентьева об отставке, в то время, как финансовый комитет рекомендует Раде уволить Смолия.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в парламенте.

"Комитет принял решение поддержать отставку", - сказал источник.

Он добавил, что комитет не получал от секретариата Рады заявления Терентьева об отзыве заявления об отставке.

Как сообщали Українськi Новини, вечером 1 июля ряд СМИ сообщили со ссылкой на неназванные источники, что Президент Владимир Зеленский на совещании в Офисе Президента заставил главу АМКУ Юрия Терентьева написать заявление об отставке.

Предположительной причиной конфликта между Зеленским и Терентьевым, по данным СМИ, является наложение АМКУ штрафа в размере 6,5 млрд гривен на компанию "Тэдис", которая является монополистом на рынке табачных изделий.

Затем 2 июля Терентьев написал заявление об отзыве заявления об отставке от 1 июля.

Терентьев работает главой АМКУ с мая 2015 года.