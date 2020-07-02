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02 июля 2020, четверг, 17:12 694
Верховная Рада и партии 2020-07-02T18:15:02+03:00
Українські Новини
Комитет по экономической политике рекомендует Раде уволить председателя АМКУ Терентьева

Комитет по экономической политике рекомендует Раде уволить председателя АМКУ Терентьева

Валерия Драгомирова
Увольнение, АМКУ, Верховна Рада, Юрий Терентьев
Юрий Терентьев. Фото: facebook/yuriy.terentyev
Юрий Терентьев. Фото: facebook/yuriy.terentyev

Комитет Верховной Рады по экономической политике рекомендует парламенту одобрить заявление председателя Антимонопольного комитета Юрия Терентьева об отставке, в то время, как финансовый комитет рекомендует Раде уволить Смолия

Об этом Українським Новинам сообщил источник в парламенте.

"Комитет принял решение поддержать отставку", - сказал источник.

Он добавил, что комитет не получал от секретариата Рады заявления Терентьева об отзыве заявления об отставке.

Как сообщали Українськi Новини, вечером 1 июля ряд СМИ сообщили со ссылкой на неназванные источники, что Президент Владимир Зеленский на совещании в Офисе Президента заставил главу АМКУ Юрия Терентьева написать заявление об отставке.

Предположительной причиной конфликта между Зеленским и Терентьевым, по данным СМИ, является наложение АМКУ штрафа в размере 6,5 млрд гривен на компанию "Тэдис", которая является монополистом на рынке табачных изделий.

Затем 2 июля Терентьев написал заявление об отзыве заявления об отставке от 1 июля.

Терентьев работает главой АМКУ с мая 2015 года.

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