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16 июня 2020, вторник, 11:18 191
Транспорт 2020-06-16T11:19:13+03:00
Українські Новини
Join Up намерен лететь в Египет, Турцию, Албанию уже 1 июля, в Тунис — 27 июня

Join Up намерен лететь в Египет, Турцию, Албанию уже 1 июля, в Тунис — 27 июня

Кира Молчанова
Авиаперелет, Тунис, Египет, Турция, Албания, Авиасообщение, Join Up
Авиаперелеты. Фото: pixabay.com
Авиаперелеты. Фото: pixabay.com

После того, как МАУ возобновила рейсы в Париж и Амстердам, туристический оператор компания Join Up намерена возобновить туры в Египет, Турцию и Албанию с 1 июля, в Тунис - с 27 июня.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"Рады сообщить, что с 1 июля мы возвращаемся к нашему любимому делу — продолжать открывать мир и влюблять туристов в путешествия", - сказано в нем.

Отмечается, что в продаже доступны пакетные туры с вылетом с 1 июля в Турцию, где туристу необходимо будет пройти тестирование на коронавирус по прибытии в случае выявленной повышенной температуры, в Албанию (без ограничений на границе и без тестирования), а также в Египет.

Вылет в Тунис возможен с 27 июня со справкой о тестировании не ранее, чем за 3 дня до вылета.

Кроме того, туроператор готовится запускать продажи туров сразу после достижения договоренностей на уровне государств на Кипр, в Болгарию, Хорватию, Черногорию, Грузию и Грецию.

Перелеты в пункты назначения планируется осуществлять авиакомпанией SkyUp.

Как сообщали Українськi Новини, аэропорт "Киев" заявил об отмене всех регулярных международных пассажирских авиарейсов на ближайшее время в связи с продлением карантина в Киеве.

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