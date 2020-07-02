Британия отменит карантин для туристов из 75 стран, – СМИ

Великобритания, которая стала одной из последних стран, начавших ослабление карантина, с понедельника отменит пребывание в двухнедельной обсервации для прибывших из 75 стран. Об этом передает Telegraph.

Согласно информации, список стран, который будет опубликован в четверг или пятницу, отменит запрет Министерства иностранных дел на несущественные поездки почти во все страны ЕС, британские территории, включая Бермудские острова и Гибралтар, а также Турцию, Таиланд, Австралию и Новую Зеландию.

Все 75 стран были оценены как места с достаточно низким риском для отдыхающих на основании распространенности COVID-19, того, что их уровень инфицирования снижается и их данным об уровне заболеваемости можно доверять.

Это означает, что с понедельника приезжим из 75 стран больше не придется проходить карантин в течение 14 дней после возвращения в Британию.

Греция, которая, как ожидается, будет "зеленой" страной с низким уровнем риска в соответствии с правительственной системы обозначений, приостановила полеты из Британии до 15 июля из-за более высокого уровня заболеваемости.

По информации СМИ, США, Россия и Бразилия войдут в число стран "красного" списка, по которым сохранится запрет на несущественные поездки.

Швеция и Португалия остаются в числе "красных" стран, в связи с масштабными вспышками за последнее время.

Как сообщали Українські Новини, Польша отменила двухнедельную обсервацию для прибывших граждан из Украины.