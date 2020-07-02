подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Мир
  • Британия отменит карантин для туристов из 75 стран, – СМИ
02 июля 2020, четверг, 14:26 196
Мир 2020-07-02T14:45:01+03:00
Українські Новини
Британия отменит карантин для туристов из 75 стран, – СМИ

Британия отменит карантин для туристов из 75 стран, – СМИ

Елизавета Кесельман
Великобритания, открытие границ, отмена карантина
Великобритания.Фото: pixabay
Великобритания.Фото: pixabay

Великобритания, которая стала одной из последних стран, начавших ослабление карантина, с понедельника отменит пребывание в двухнедельной обсервации для прибывших из 75 стран. Об этом передает Telegraph.

Согласно информации, список стран, который будет опубликован в четверг или пятницу, отменит запрет Министерства иностранных дел на несущественные поездки почти во все страны ЕС, британские территории, включая Бермудские острова и Гибралтар, а также Турцию, Таиланд, Австралию и Новую Зеландию.

Все 75 стран были оценены как места с достаточно низким риском для отдыхающих на основании распространенности COVID-19, того, что их уровень инфицирования снижается и их данным об уровне заболеваемости можно доверять.

Это означает, что с понедельника приезжим из 75 стран больше не придется проходить карантин в течение 14 дней после возвращения в Британию.

Греция, которая, как ожидается, будет "зеленой" страной с низким уровнем риска в соответствии с правительственной системы обозначений, приостановила полеты из Британии до 15 июля из-за более высокого уровня заболеваемости. 

По информации СМИ, США, Россия и Бразилия войдут в число стран "красного" списка, по которым сохранится запрет на несущественные поездки.

Швеция и Португалия остаются в числе "красных" стран, в связи с масштабными вспышками за последнее время. 

Как сообщали Українські Новини, Польша отменила двухнедельную обсервацию для прибывших граждан из Украины. 

Больше новостей о: Великобритания открытие границ отмена карантина

Зеленский предлагает Раде уволить Смолия
Одесская область готова к смягчению карантина. Список областей, которые не соответствуют критериям ослабления
Новости
В новом аэропорту Стамбула открыли Центр тестирования на коронавирус. Фото: Пресс-служба Офиса по вопросам культуры  информации и посольства Турции. 
В Новом аэропорту Стамбула создали центр тестирования на Covid-19 14:57
Четвертый соцопрос показывает падение рейтинга Зеленского 14:47
Перекраивание районов без учета мнения людей похоронит власть Зеленского, – Бойко 14:38
Британия отменит карантин для туристов из 75 стран, – СМИ 14:26
Количество заболевших коронавирусом в Киевской области продолжает расти. Где больше всего инфицированных 14:14
больше новостей
"Обос*ался, с*ка": Порошенко матерился и развязно вел себя на суде 20:44
С сегодняшнего дня украинцы могут пожаловаться на страховые компании, ломбарды и кредитные союзы в НБУ 05:45
Пробки на трассе Одесса - Киев. Фото: Facebook/Григорий Веприк
Летний отпуск в Одессе: как доехать без пробок на черноморское побережье 06:15
Сегодня исполнилось 79 лет со дня начала Лембергского погрома 15:51
Адская жара до +34 атакует, но местами с дождями и грозами. Прогноз погоды на 2 июля 21:00
больше новостей
С сегодняшнего дня украинцы могут пожаловаться на страховые компании, ломбарды и кредитные союзы в НБУ 05:45
"Обос*ался, с*ка": Порошенко матерился и развязно вел себя на суде 20:44
В Праге на мосту устроили
В Праге попрощались с карантином и накрыли 500-метровый стол на Карловом мосту 14:34
В Офисе Президента хотят наказывать за публикацию секретных разговоров чиновников 16:59
Рабочие харьковского "Электротяжмаша" снова обращаются к Зеленскому за помощью 08:54
больше новостей
В Киеве снова увеличилось количество новых случаев коронавируса
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok