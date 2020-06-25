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25 июня 2020, четверг, 20:13 131
Внешняя политика 2020-06-25T20:15:01+03:00
Українські Новини
Украина обратилась в Евросоюз и НАТО за помощью в ликвидации последствий наводнений

Украина обратилась в Евросоюз и НАТО за помощью в ликвидации последствий наводнений

Надежда Комендантова
Нато, Евросоюз, МИД, Наводнения, потоп в Украине, Наводнение в Ивано-Франковской области, наводнение на западе Украины
Непогода в Украине. Фото: Facebook/МВД
Непогода в Украине. Фото: Facebook/МВД

Министерство иностранных дел (МИД) просит Организацию Североатлантического договора (НАТО), Европейский Союз и государства-партнеры помочь в преодолении последствий наводнений в Западной Украине.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИДа, передают Українськi Новини.

"Министерство иностранных дел обратилось к государствам-партнерам и в штаб-квартиры международных организаций с просьбой о помощи в преодолении последствий природного бедствия на западе Украины", - сказано в нем.

Отдельные обращения направлены в Европейский Союз и Североатлантический альянс.

Отмечается, что представительство Украины при ЕС и миссия Украины при НАТО обратились к институтам ЕС и структурам Альянса, чтобы активировать механизм гражданской защиты ЕС и привлечь Евроатлантический центр НАТО по реагированию на катастрофы природного и техногенного характера.

МИД рассчитывает на поддержку партнерами усилий правительства по защите жизни и здоровья граждан Украины, объектов критической инфраструктуры, уменьшению негативного воздействия природного бедствия на хозяйственную деятельность.

Как сообщали Українські Новини, вследствие непогоды в 8 областях произошло падение деревьев, подтопление жилых домов, улиц, дорог. В Ивано-Франковской области 2 человека погибли и один считается без вести пропавшим из-за непогоды в области. По состоянию на 4:00 24 июня 4,6 тыс. жилых домов подтоплены, 110 км автодорог разрушены и 427,5 км повреждены из-за непогоды в Ивано-Франковской области.

Кабинет Министров выделил 672 млн гривен на ликвидацию последствий непогоды в Западных областях.

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