Возле аэропорта "Киев" вспыхнул масштабный пожар, задерживается транспорт

В Киеве на Воздухофлотском проспекте вспыхнул пожар недалеко от аэропорта Киев имени Игоря Сикорского. На проспекте перекрыто движение. Об этом сообщается на Facebook-странице "Киев Оперативный".

"Серьезный пожар прямо сейчас возник на на Воздухофлотском проспекте, 74. Очевидцы говорят, что горят пропановые баллоны. На месте уже работают бойцы ГСЧС", - говорится в одном из сообщений.

Сообщается, что пожар возник в месте расположения гаражей.

Напомним, что ранее в Киеве вспыхнул масштабный пожар на складе лакокрасочных материалов.

Так, еще поздним вечером воскресенья, 2 февраля, спасатели Киева получили вызов о пожаре на территории рембазы в Дарницком районе на улице Оросительная в ангаре.

Также Українські Новини ранее писали про то, как на Печерске горела баня на 20-м этаже жилого дома. Жильцов эвакуировали.

Ранее в апреле из-за сильного пожара центр Киева остался без света и связи. Столицу окутал дым.

А в феврале в Киеве на Борщаговке горела исполнительная служба: людей спасали через окна.