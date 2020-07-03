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03 июля 2020, пятница, 12:51 1026
Происшествия 2020-07-03T12:51:47+03:00
Українські Новини
Возле аэропорта "Киев" вспыхнул масштабный пожар, задерживается транспорт

Возле аэропорта "Киев" вспыхнул масштабный пожар, задерживается транспорт

Ольга Фандорина
Пожар, Транспорт, Пробка, Пожар в Киеве, Воздухофлотский путепровод

В Киеве на Воздухофлотском проспекте вспыхнул пожар недалеко от аэропорта Киев имени Игоря Сикорского. На проспекте перекрыто движение. Об этом сообщается на Facebook-странице "Киев Оперативный". 

"Серьезный пожар прямо сейчас возник на на Воздухофлотском проспекте, 74. Очевидцы говорят, что горят пропановые баллоны. На месте уже работают бойцы ГСЧС", - говорится в одном из сообщений.

Сообщается, что пожар возник в месте расположения гаражей.

Напомним, что ранее в Киеве вспыхнул масштабный пожар на складе лакокрасочных материалов.

Так, еще поздним вечером воскресенья, 2 февраля, спасатели Киева получили вызов о пожаре на территории рембазы в Дарницком районе на улице Оросительная в ангаре. 

Также Українські Новини ранее писали про то, как на Печерске горела баня на 20-м этаже жилого дома. Жильцов эвакуировали.

Ранее в апреле из-за сильного пожара центр Киева остался без света и связи. Столицу окутал дым.

А в феврале в Киеве на Борщаговке горела исполнительная служба: людей спасали через окна.

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