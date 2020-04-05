Из-за сильного пожара центр Киева остался без света. Столицу окутал дым

Ночью в Киеве на Крещатике вспыхнул сильный пожар в подземном коллекторе, где размещены электрические кабели.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

"5 апреля в 01:47 поступило сообщение о пожаре на ул. Крещатик, 7. По прибытии на место происшествия ближайших пожарно-спасательных подразделений было установлено, что возгорание возникло в подземном коллекторе, в котором размещены электрические кабели различного напряжения. Для обесточивания электрических проводов были вызваны аварийные бригады ДТЭК "Киевские электросети" и КП "Киевгорсвет". Из-за большого напряжения электрических кабелей пожарные не могли сразу приступить к ликвидации пожара", - говорится в сообщении.

В 05:14 спасателям дали первый допуск от ДТЭК "Киевские электросети".

Работы по обесточиванию электрических кабелей и ликвидация их воспламенения продолжаются.

Пожар в центре Киева Фото: ГосЧС

В 08:40 возгорание в кабельном коллекторе локализовано. Аварийные службы постепенно выдают разрешение на ликвидацию тех или иных участков. Для ликвидации чрезвычайной ситуации задействовали 10 единиц пожарной техники и около 40 человек личного состава.

По информации мэра Киева Виталия Кличко, сейчас от электроснабжения частично отключены улицы Крещатик, Десятинная, Трехсвятительская, переулок Музейный. Всего около 80 домов.

Напомним, в субботу, 4 апреля, в 13:22 в ГСЧС поступила информация, что в Зоне отчуждения возле села Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га. Угрозы населенным пунктам нет. Из Нежина на помощь чрезвычайникам отправились два самолета.

Ликвидация крупного лесного пожара в зоне ЧАЭС продолжается.