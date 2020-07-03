Біля аеропорту "Київ" спалахнула масштабна пожежа, затримується транспорт

В Києві біля аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського на Повітрофлотському проспекті виникла серйозна пожежа, рух перекрито. За словами очевидців, горять пропанові бочки. Про це повідомляється на Facebook-сторінці "Київ Оперативний".

"Серйозна пожежа прямо зараз виникла на Повітрофлотському проспекті, 74. Очевидці кажуть, що горять пропанові балони. На місці вже працюють бійці ДСНС", - йдеться в одному з повідомлень.

Повідомляється, що пожежа виникла в місці розташування гаражів.

Як повідомляли Українські Новини, рух на Повітрофлотському проспекті частково обмежений до 19 липня у зв'язку з проведенням протиаварійних робіт.

Також у квітні к Києві та Київські області протягом двох тижнів зафіксовано 600 випадків спалахування пожеж. Мер Києва Віталій Кличко для скорочення подібних випадків планував посилити відповідальність за спалення сміття та трав'яного настилу.

Тим часом 30 червня в Миколаївські області, де влітку особливо пожежонебезпечно, рятувальники ліквідували масштабну пожежу на полі пшениці. Рятувальникам знадобилося пів години, щоб загасити пожежу. Їм вдалося врятувати від вогню 30 га пшениці.