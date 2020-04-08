В Киеве вспыхнул масштабный пожар на складе лакокрасочных материалов

В среду, 8 апреля, Киеве произошел пожар на открытой местности на площади 50 квадратных метров в Дарницком районе, в то время, как в Чернобыле спасатели уже пятый день тушат пожар в Чернобыле. Позже пожар распространился на склад лакокрасочных материалов. Об этом говорится в собщени пресс-службы ГСЧС.

"8 апреля в 14:27 в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в г.. Киеве поступило сообщение о пожаре, который возник на ул. Бориспольской, 9, в Дарницком районе столицы", - говорится в сообщении ГСЧС

Так, сообщается, что на место происшествия прибыли работники ближайших пожарно-спасательных подразделений. Пожар произошел в результате возгорания древесины на открытой местности на площади 50 кв. м с последующим распространения пламени на рядом расположенную одноэтажное складское здание.

Уточняется, что по состоянию на 15:35 ликвидация пожара продолжается, его площадь составляет около 2000 кв. м. На месте происшествия задействовано 15 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 55 человек личного состава.

Сложность тушения пожара заключается в том, что в ближайших пожарных гидрантов отсутствует водоснабжение.

Информации о жертвах и пострадавших нет.

Пожар на складе. Фото: ГСЧС

Как сообщали Українські Новини, в Чернобыльской зоне вспыхнул пожар в субботу, 4 апреля.

Также полиция открыла уголовное дело из-за пожара в Чернобыльской зоне.