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03 июля 2020, пятница, 12:45 404
Общество 2020-07-03T13:03:55+03:00
Українські Новини
Количество новых случаев коронавируса в Киеве продолжает расти

Количество новых случаев коронавируса в Киеве продолжает расти

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Киеве
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

2 июля количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киеве увеличилось на 105 человек до 5 347, умерших - на 1 человека до 112 по сравнению с предыдущими сутками.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Количество жителей Киева, у которых за прошедшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилось еще на 105 человек. Среди них 5 медиков. 1 человек умер. На сегодняшний день в столице уже 5 347 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сказал он.

Среди заболевших 57 женщин в возрасте от 20 до 84 лет и 40 мужчин от 20 до 94 лет, а также 3 девочки (от 5 до 13 лет) и 5 мальчиков (от 2 до 15 лет).

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализированы 15 больных, остальные лечатся на самоизоляции под контролем медиков.

Выздоровел за минувшие сутки 91 киевлянин.

Всего коронавирус преодолели 1 733 столичных жителя.

Больше всего случаев заболевания выявлено в Днепровском районе - 23, Дарницком - 18, Соломенском и Деснянском - по 13 случаев.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 3 июля Киев и 9 областей не соответствуют обновленным критериям для смягчения карантина, которые начали действовать с 22 июня; по сравнению с данными на 2 июля Хмельницкая область признана соответствующей критериям.

Также в МОЗ отрицают усиление карантина при заболеваемости COVID-19 60 больных на 100 тыс. населения.

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