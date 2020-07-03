Кількість нових випадків коронавірусу у Києві продовжує зростати

За минулу добу, 2 липня, порівняно з попередньою добою, в Києві кількість хворих на коронавірусну інфекцію (COVID-19) збільшилася на 105 людей до 5 347, померлих - на 1 людини до 112

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Кількість жителів Києва, у яких за минулу добу підтвердили коронавірус, збільшилася ще на 105 осіб. Серед них 5 медиків. 1 чоловік помер. На сьогодні в столиці вже 5 347 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - сказав він.

Серед хворих 57 жінок у віці від 20 до 84 років і 40 чоловіків від 20 до 94 років, а також 3 дівчинки (від 5 до 13 років) і 5 хлопчиків (від 2 до 15 років).

В лікарні столиці за минулу добу госпіталізовано 15 хворих, решта лікуються на самоізоляції під контролем медиків.

Одужав за минулу добу 91 киянин.

Всього коронавірус подолали 1 733 столичних жителя.

Найбільше випадків захворювання виявлено у Дніпровському районі - 23, Дарницькому - 18, Солом'янському і Деснянському - на 13 випадків.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 3 липня Київ і 9 областей не відповідають новим критеріям для пом'якшення карантину, які почали діяти з 22 червня; порівняно з даними на 2 липня Хмельницька область визнана такою, що відповідає критеріям.

Також у МОЗ заперечують посилення карантину при захворюваності на COVID-19 60 хворих на 100 тис. населення.