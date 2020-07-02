Одесская область готова к смягчению карантина. Список областей, которые не соответствуют критериям ослабления

По состоянию на 2 июля Киев и 10 областей не соответствуют обновленным критериям для смягчения карантина, которые начали действовать с 22 июня; по сравнению с данными на 1 июля Одесская область признана соответствующей критериям.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Критерию заполненности коек в больницах, принимающих больных коронавирусной инфекцией (определен как не более 50%), не соответствует Закарпатская область (63,55%).

Показателю охвата тестированием (не менее 24 на 100 тыс. населения) не соответствуют Донецкая (20,06) и Черниговская (14,95) области.

Показателю доли позитивных результатов теста методом полимеразной цепной реакции (не более 11%) не соответствуют Волынская (24,10%), Закарпатская (18,52%), Ивано-Франковская (11,88%), Львовская (11,10%), Ривненская (19,85%), Хмельницкая (11,93%) и Черновицкая (11,35%) области.

Критерию динамики заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей (не более 10%) не соответствуют Волынская (24,48%), Донецкая (274,29%), Закарпатская (27,00%), Ивано-Франковская (15,93%), Харьковская (20,72%), Хмельницкая (45,87%) области, а также Киев (43,18%).

В Киеве заполненность составляет 47,01%, количество тестирований на 100 тыс. населения - 82,88, доля позитивных ПЦР-тестов - 6,23%.

Как сообщали Українськi Новини, Житомирская область ослабляет карантин.

Тем временем 1 июля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 889 до 45 887, количество умерших от заболевания - на 12 человек до 1 185 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев выросло на 33,9%, количество новых летальных случаев - снизилось на 14,3%.