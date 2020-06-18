Ограничения на торговлю и инвестиции все еще в силе. ЕС продлил санкции против России за аннексию Крыма

Европейский Союз продлил до июня 2021 года санкции против России за аннексию Крыма. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини. "Сегодня Совет ЕС продлил до июня 2021 санкции против РФ за незаконную оккупацию Крыма", - написал он. Санкции включают запрет на импорт товаров из Крыма, экспорт определенных товаров и технологий, ограничения на торговлю в определенных секторах экономики и инвестиции в инфраструктурные проекты, запрет на предоставление туристических услуг. Кулеба считает, что необходимо усиливать давление на РФ за нарушение прав человека, "паспортизацию", запуск железнодорожного сообщения через Керченский пролив, незаконные выборы в Крыму. Как сообщали Українськi Новини, в феврале США продлили санкции против России за аннексию Крыма до марта 2021 года. Президент США Дональд Трамп заявил о продлении санкций за кибератаки против России и других стран. Также с начала 2018 года СБУ насчитала 35 российских кибератак на украинские ресурсы.