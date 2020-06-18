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18 июня 2020, четверг, 17:57 10
Общество 2020-06-18T18:00:02+03:00
Українські Новини
Ограничения на торговлю и инвестиции все еще в силе. ЕС продлил санкции против России за аннексию Крыма

Ограничения на торговлю и инвестиции все еще в силе. ЕС продлил санкции против России за аннексию Крыма

Кира Молчанова
Санкции против России, Аннексия Крыма, Санкции, санкции ЕС
Санкции ЕС. Фото: assmedia.livejournal.com
Санкции ЕС. Фото: assmedia.livejournal.com

Европейский Союз продлил до июня 2021 года санкции против России за аннексию Крыма.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Сегодня Совет ЕС продлил до июня 2021 санкции против РФ за незаконную оккупацию Крыма", - написал он.

Санкции включают запрет на импорт товаров из Крыма, экспорт определенных товаров и технологий, ограничения на торговлю в определенных секторах экономики и инвестиции в инфраструктурные проекты, запрет на предоставление туристических услуг.

Кулеба считает, что необходимо усиливать давление на РФ за нарушение прав человека, "паспортизацию", запуск железнодорожного сообщения через Керченский пролив, незаконные выборы в Крыму.

Как сообщали Українськi Новини, в феврале США продлили санкции против России за аннексию Крыма до марта 2021 года.

Президент США Дональд Трамп заявил о продлении санкций за кибератаки против России и других стран.

Также с начала 2018 года СБУ насчитала 35 российских кибератак на украинские ресурсы. 

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