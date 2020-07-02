На оккупированные Донбасс и Крым Россия израсходовала $30 млрд, — Резников

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, заместитель делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) Алексей Резников заявляет, что РФ израсходовала около 30 млрд долларов на временно оккупированные территории Крыма, Донецкой и Луганской областей.

Об этом он сообщил на пресс-конференции, передают Українськi Новини.

"Мы точно знаем, что из бюджета Российской Федерации финансируются зарплаты госслужащим на временно оккупированном Донбассе и в Крыму. По нашим данным, это 1,3 млрд долларов в год на гражданские дела. И, по нашей информации, до 3,7 млрд долларов в год - на военные вопросы. То есть, в среднем 5 млрд долларов в год. За 6 лет можете посчитать цифру, которая сегодня есть", - сказал он.

Резников также назвал изменения в Конституцию РФ свидетельством незаконных действий России по отношению к Крыму.

"В РФ переживают и даже пытаются в Конституции закрепить невозможность возвращения Крыма. Это значит, что они знают, чей Крым, и поэтому ищут любые пути, чтобы закрепить то, что они сделали. Если вы уверены, что действовали законно, не нарушали норм международного права, не захватывали чужую территорию, не оккупировали ее, то зачем вы об этом говорите в своем Основном законе? Ответ очень прост: вы знаете, что нарушили нормы международного права, большой договор с Украиной, Будапештский меморандум, захватили нашу территорию. Поэтому вы ищете оправдания себе, чтобы потом у вас внутри вашего народа не было сомнений, что вы украли чужую территорию, имущество и людей", - сказал он.

В ходе конференции Резников презентовал документ под названием "Актуальные ориентиры государственной политики в связи со временной оккупацией АР Крым и г. Севастополь".

Постоянный представитель Президента Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич пояснил, что документ состоит из: справочной информации о базовых фактах, украинском законодательстве и органах, которые занимаются крымским вопросом; словаря терминов; правовых и политических позиций Украины, включая поставки электрики, воды, транспортного сообщения, административных услуг и тому подобных.

"Документ формирует общие подходы к пониманию ситуации на временно оккупированных территориях, единые подходы к позициям и терминологии, информирует о структуре органов госвласти и нормативно-правовых актах, которые применяются ко временно оккупированным территориям. Данные материалы направлены на коллег и будут использоваться для повышения квалификации государственных служащих и при их обучении. Для нас важно, чтобы этот документ был введен в работу на уровне всех органов госвласти. А на следующей неделе мы презентуем адаптированный вариант для медиа", - сообщил он.

Резников добавил, что этот документ будет направлен также всем иностранным посольствам в Украине и посольствам Украины за границей.

Кроме того, вице-премьер напомнил, что планируется создание центра документирования нарушений прав человека на оккупированных территориях.

Также, по его словам, планируется передача 9 КПВВ (3 на админгранице Херсонской области и Крыма, 5 в Донецкой области и 1 в Луганской) на баланс "в одни руки" - новосозданному государственному предприятию "Реинтеграция и восстановление", поскольку на данный момент нет единого стандарта их работы.

"За прошлый год статистически было 13 млн пересечений через КПВВ. Из них 2,5 млн - Херсонская область и Крым, и около 10,5 млн - в Донецкой и Луганской областях. Это в среднем 10 тысяч людей на одном КПВВ в сутки. Это цифры до начала коронавирусного карантина и ограничений", - сообщил он.

Помимо этого Резников поддерживает идею создания на подконтрольной территории органов местной власти Крыма, которые начнут работу после деоккупации и реинтеграции.

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