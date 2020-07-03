Сегодня Рада может рассмотреть отставку Смолия: депутаты уверяют, что голоса есть

Депутат Верховной Рады (фракция "Слуга народа"), председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев допускает голосование за отставку главы Национального банка Якова Смолия в пятницу, 3 июля, голоса есть.

Об этом депутат сообщил журналистам в четверг, передают Українськi Новини.

"Завтра - возможно, есть такая возможность, что будет завтра (голосование за отставку Смолия), но я не был бы уверен на 100%... Я уверен, что ввиду того, как господина Смолия критикует оппозиция, то голоса есть", - сказал он.

По словам Гетманцева, как только заявление поступит в парламент, состоится заседание профильного комитета, на котором депутаты намерены рекомендовать рассмотреть соответствующее заявление главы НБУ.

При этом Гетманцев отметил, что хотел бы услышать от Смолия его позицию и где он увидел "политическое давление".

Так и председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявяет, что Верховная Рада намерена провести 3 июля внеочередное пленарное заседание для рассмотрения отставки главы Национального банка Якова Смолия.

Об этом он сказал журналистам, передают Українськi Новини.

"После этого (очередного заседания) мы объявляем внеочередное заседание, рассматриваем кадровые вопросы и дальше идем... в 14:00", - сказал он

Тем временем, в соцсетях обсуждают причины и последствия ухода главы НБУ.

Как сообщали Українськi Новини, финансовый комитет Рады рекомендует парламенту уволить Смолия.

Тем временем в социальных сетях обсуждают причины и последствия ухода главы Национального банка Украины, а послы G7 отреагировали на заявление Смолия об отставке, заявив, что "подрыв" НБУ был бы большим шагом назад и поставил бы под угрозу поддержку реформ в Украине.