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29 июня 2020, понедельник, 08:56 497
Силовые структуры 2020-06-29T09:45:01+03:00
Українські Новини
На Донбассе боевики обстреляли поселок. За сутки уничтожены двое оккупантов

На Донбассе боевики обстреляли поселок. За сутки уничтожены двое оккупантов

Анна Рудык
война на Донбассе, ООС, Ситуация в зоне ООС, обстрелы на Донбассе, обстрелы в зоне ООС
ООС. Фото: facebook.com/pressjfo.news
ООС. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Вчера, 28 июня, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования РФ восемь раз нарушили режим прекращения огня. Об этом говорится в сообщении штаба ООС, передают Українські Новини.

Так, сообщается, что боевики применили запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, 82-х мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко Луганского враг трижды обстреливал наши оборонительные укрепления применив артиллерийские системы калибра 122 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. 

А в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", захватчики использовали гранатометы различных систем, пулеметы и стрелковое оружие вблизи Старогнатовка, Авдеевки и Водяного.

"Кроме того, за минувшие сутки оккупанты подвергли опасности гражданское население, коварно обстреляв населенный пункт Северное, вблизи Торецкого. Российско-оккупационные войска выпустили ракету с ПТУР, которая попала во двор жилого дома. Также осколки повредили соседние здания. К счастью, жертв среди гражданского населения нет. За минувшие сутки потерь среди украинских защитников нет ... По данным разведки 28 июня наши защитники уничтожили двух и ранили одного захватчика", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток российско-оккупационные войска два раза нарушили режим прекращения огня. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Как сообщали Українські Новини, на Донбассе подорвался украинский сапер.

Ранее воины ВСУ уничтожили российскую разведывательную станцию на Донбассе.

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