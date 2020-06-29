На Донбассе боевики обстреляли поселок. За сутки уничтожены двое оккупантов

Вчера, 28 июня, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования РФ восемь раз нарушили режим прекращения огня. Об этом говорится в сообщении штаба ООС, передают Українські Новини.

Так, сообщается, что боевики применили запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, 82-х мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко Луганского враг трижды обстреливал наши оборонительные укрепления применив артиллерийские системы калибра 122 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

А в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", захватчики использовали гранатометы различных систем, пулеметы и стрелковое оружие вблизи Старогнатовка, Авдеевки и Водяного.

"Кроме того, за минувшие сутки оккупанты подвергли опасности гражданское население, коварно обстреляв населенный пункт Северное, вблизи Торецкого. Российско-оккупационные войска выпустили ракету с ПТУР, которая попала во двор жилого дома. Также осколки повредили соседние здания. К счастью, жертв среди гражданского населения нет. За минувшие сутки потерь среди украинских защитников нет ... По данным разведки 28 июня наши защитники уничтожили двух и ранили одного захватчика", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток российско-оккупационные войска два раза нарушили режим прекращения огня. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

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