На Донбассе оккупанты 12 раз устраивали провокации с запрещенным оружием, ранены два бойца ВСУ

Вчера, 29 июня, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования РФ 12 раз нарушили режим прекращения огня. Ранения получили два украинских военных. Об этом говорится в сообщении штаба ООС.

Так, сообщается, что боевики применили запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", возле хутора Вольный враг дважды обстреливал наши оборонительные укрепления применив станковые и ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Не было тишины и в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Вблизи населенного пункта Березовое оккупанты сначала применили противотанковые ракетные комплексы, а впоследствии - автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

“За минувшие сутки в результате вражеского обстрела двое украинских защитников получили ранения … По данным разведки 29 июня наши защитники ранили двух захватчиков. По уточненной информации, 28 июня 2020 в 21.18 и в 22.55 представители вооруженных формирований Российской Федерации из направления неподконтрольного правительству Украины поселка Доломитное Донецкой области целенаправленно дважды обстреляли жилые дома в поселке Новолуганское, применив стрелковое оружие калибра 7,62 мм. В результате первого обстрела было повреждено окно и мебель одного из домов, а при втором - враг попал в металлопластиковое окно, разбив стеклопакет на балконе второго этажа жилого дома. Пострадавших граждан, в результате вражеского обстрела, к счастью, нет”, - говорится в сообщении.

Кроме того, наблюдателями украинской стороны СЦКК, которые работали на месте происшествия, также было установлено, что расстояние и направление откуда велся обстрел, четко указывают на причастность российско-оккупационных войск к данному преступлению.

С начала текущих суток российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Как сообщали Українські Новини, 28 июня на Донбассе боевики обстреляли поселок.

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