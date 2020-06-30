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30 июня 2020, вторник, 08:31 533
Силовые структуры 2020-06-30T12:15:04+03:00
Українські Новини
На Донбассе оккупанты 12 раз устраивали провокации с запрещенным оружием, ранены два бойца ВСУ

На Донбассе оккупанты 12 раз устраивали провокации с запрещенным оружием, ранены два бойца ВСУ

Анна Рудык
война на Донбассе, ООС, Ситуация в зоне ООС, обстрелы в зоне ООС
ООС. Фото: Минобороны Украины
ООС. Фото: Минобороны Украины

Вчера, 29 июня, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования РФ 12 раз нарушили режим прекращения огня. Ранения получили два украинских военных. Об этом говорится в сообщении штаба ООС.

Так, сообщается, что боевики применили запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", возле хутора Вольный враг дважды обстреливал наши оборонительные укрепления применив станковые и ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. 

Не было тишины и в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Вблизи населенного пункта Березовое оккупанты сначала применили противотанковые ракетные комплексы, а впоследствии - автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. 

“За минувшие сутки в результате вражеского обстрела двое украинских защитников получили ранения … По данным разведки 29 июня наши защитники ранили двух захватчиков. По уточненной информации, 28 июня 2020 в 21.18 и в 22.55 представители вооруженных формирований Российской Федерации из направления неподконтрольного правительству Украины поселка Доломитное Донецкой области целенаправленно дважды обстреляли жилые дома в поселке Новолуганское, применив стрелковое оружие калибра 7,62 мм. В результате первого обстрела было повреждено окно и мебель одного из домов, а при втором - враг попал в металлопластиковое окно, разбив стеклопакет на балконе второго этажа жилого дома. Пострадавших граждан, в результате вражеского обстрела, к счастью, нет”, - говорится в сообщении.

Кроме того, наблюдателями украинской стороны СЦКК, которые работали на месте происшествия, также было установлено, что расстояние и направление откуда велся обстрел, четко указывают на причастность российско-оккупационных войск к данному преступлению. 

С начала текущих суток российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Как сообщали Українські Новини, 28 июня на Донбассе боевики обстреляли поселок.

Ранее на Донбассе подорвался украинский сапер.

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