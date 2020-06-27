На Донбассе подорвался украинский сапер

Сегодня, 27 июня, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе на взрывном устройстве подорвался украинский сапер. Инцидент произошел вблизи Марьинки.

Об этом сообщает командование ООС в Facebook.

Военнослужащий получил огнестрельное осколочное проникающее ранение во время выполнения задания по разминированию участка местности. Пострадавшего оперативно доставили в медучреждение, где оказали помощь.

"На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются", - добавили в штабе.

Как сообщали Українські Новини, воины ВСУ уничтожили российскую разведывательную станцию на Донбассе.

Также 22 июня, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики нарушили режим прекращения огня 16 раз.

Тем временем боевики продолжают минировать территории на участке разведения у Петровского.