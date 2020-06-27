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27 июня 2020, суббота, 16:15 126
Силовые структуры 2020-06-27T17:00:02+03:00
Українські Новини
На Донбассе подорвался украинский сапер

На Донбассе подорвался украинский сапер

Ольга Фандорина
Донбасс, ООС, Ситуация в зоне ООС
Военные. Донбасс. Фото: Facebook/ООС
Военные. Донбасс. Фото: Facebook/ООС

Сегодня, 27 июня, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе на взрывном устройстве подорвался украинский сапер. Инцидент произошел вблизи Марьинки.

Об этом сообщает командование ООС в Facebook.

Военнослужащий получил огнестрельное осколочное проникающее ранение во время выполнения задания по разминированию участка местности. Пострадавшего оперативно доставили в медучреждение, где оказали помощь.

"На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются", - добавили в штабе.

Как сообщали Українські Новини, воины ВСУ уничтожили российскую разведывательную станцию на Донбассе.

Также 22 июня, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики нарушили режим прекращения огня 16 раз.

Тем временем боевики продолжают минировать территории на участке разведения у Петровского.

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