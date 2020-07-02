За сутки на Донбассе боевики понесли серьезные потери, лишившись почти десятка "бойцов".

Вчера, 1 июля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования РФ 5 раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военный получил ранения. Об этом говорится в сообщении штаба ООС.

Так, сообщается, что боевики применили запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Орехово агрессор задействовал против украинских защитников автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. На этом направлении, но уже у Майского, оккупанты активизировались после обеда, использовав при этом гранатометы различных систем и пулеметы.

Недалеко от населенного пункта Пески, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", враг дважды применял против наших воинов запрещенные минскими договоренностям 120-ти мм минометы и автоматические станковые гранатометы.

"За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один украинский военнослужащий получил ранения. Его оперативно эвакуировали в медицинское учреждение и оказана необходимая помощь врачей. Состояние здоровья воина удовлетворительное … По подтвержденным данным разведки 1 июля наши защитники уничтожили двух и ранили трех захватчиков. Кроме того, противник потерял еще четырех наемников и один грузовой автомобиль в результате подрыва на взрывчатке", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ дважды нарушили режим прекращения огня. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Как сообщали Укранські Новини, 30 июня на Донбассе боевики 12 раз устраивали провокации, ранены два украинских военных.

Также 28 июня на Донбассе боевики обстреляли поселок.