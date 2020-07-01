Руководитель KrainaUA Руслан Мирошниченко: люди не будут ездить по Украине только потому, что им запретили пут

Пока ЕС еще раздумывает, открывать для Украины границы для туристических вылазок, а тенденция к снижению количества новых случаев заражения коронавирусом внутри страны не устойчива, украинцы оглядываются в поисках отечественных курортов и экскурсий.

Українські Новини продолжают общаться с представителями туристической отрасли Украины и на этот раз расспросили у основателя и руководителя туроператора KrainaUA Руслана Мирошниченко, который специализируется на путешествиях Украины с 2007 года, о планах на лето, безопасность в путешествиях и предпочтениях украинцев.

Каким вы видите спрос? Есть ли желающие на ближайшие туры?

Желающих достаточно много, спрос восстанавливается - он сейчас выходит на уровень прошлого года. Но если говорить о текущем годе, будет ли какой-то рост, то его не будет, туристов больше не станет.

Как вы обеспечиваете безопасность туристов касательно коронавируса? Какие будут ограничения в турах?

Ограничений в принципе нет, государством ничего не запрещено. Конечно, при посадке в автобусы обязательно наличие масок у людей, мы обеспечиваем санитайзер на борту на всякий случай, но я вам скажу, что мало кто им пользуется, потому что, как правило, у людей есть свои маленькие. Туристы заботятся сейчас о своей безопасности лучше, чем кто-то за них позаботится. Также мы делаем чаще санитарные остановки, пытаемся где-то каждые полчаса останавливаться, чтобы подышать свежим воздухом нормально.

Туры сейчас немножко переформатируем для того, чтобы было дольше нахождения на свежем воздухе, то есть меньше музеев - больше природных достопримечательностей.

Вы используете только автобусный транспорт сейчас или услугами «Укрзализныци» тоже пользуетесь?

Обычно пользуемся услугами железной дороги в том числе, 50/50 где-то. Но в этом году мы не хотим рисковать и решили, что в автобусах обеспечим безопасность лучше. Спрос людей также выше именно на автобусные туры, они не хотят почему-то пользоваться сейчас «Укрзализныцей».

Какого размера набираете группы?

Первые недели у нас поехали маленькие автобусы - микроавтобусы Mercedes Sprinter на 15-18 мест. На прошлых выходных ездили несколько 50-местных автобусов, но они были не полностью укомплектованы - порядка 35 мест было занято.

Это вы специально сделали или был такой спрос?

Даже в обычное время мы не укомплектовываем автобусы полностью, оставляем в любом случае последние места свободными, несколько мест первых и внутри. Это делается на тот случай, если кому-то может стать плохо, и для большего комфорта туристов.

Нужно ли туристам предоставлять какие-то справки или тесты, как вы проверяете их состояние здоровья?

Нет, ничего мы не проверяем. Мы доверяем нашим туристам. Говорят, что нужно измерять температуру. Мы очень долго об этом думали и решили, что это немного глупо, потому что человек с повышенной температурой может выйти в аптеку или магазин, там нужно проверять, но он вряд ли поедет в поездку, если плохо себя чувствует. Если человек является носителем вируса, то температурный скрининг ничего не обнаружит.

Страховка, которую вы оформляете на туристическую группу, включает риски, связанные с коронавирусом?

Страховка покрывает медицинскую помощь во время поездки, поэтому эта страховка не покрывает то, что будет после поездки. Страховка туристическая немного отличается от обычных медицинских, коронавирус не включен сюда, мы об этом общались со страховой компанией.

Но ряд страховых сейчас включает расходы, связанные с коронавирусом, именно в туристические страховки

Это в случае долгих поездок, у нас они не долгие.

Какова продолжительность ваших туров?

Сейчас мы пытаемся делать больше коротких поездок, чтобы это были не недельные или 10-дневные поездки, как это было с заграницей. Там страховые обычно включают коронавирус, так как в этот период может проявиться заболеваемость. А если мы делаем туры на 1-5 дней, то вряд-ли она проявится за этот период.

По вашему мнению, какие туры будут пользоваться популярностью этим летом?

Это больше свежего воздуха, это более короткие туры. Мы сделали ставку на недельные туры по Украине, но еще не знаем, какой будет на них спрос. Люди вроде бы спрашивали, мы туры сделали, но сейчас не можем спрогнозировать, каким будет спрос через месяц. Пока у нас пользуются спросом кратчайшие поездки на 1-2 дня.

То есть заранее у вас еще не начали заказывать эти недельные туры?

Да, те, что долгие, люди еще не начали заказывать. То есть заказчики есть, интересуются, но бронирования единичные. Но мы их только вот запустили.

Какой процент отдыхающих переориентируется с отпуска за границей на туры по Украине?

Очень небольшой. Те люди, которые позволяли себе поехать за границу или еще позволят, они не будут ездить по Украине, они не изменят свой отдых. А у тех людей, кто не отдыхал за границей, очень часто денег нет поехать даже по Украине, тем более цены сейчас на побережье «немножечко» подрастают, в среднем от 10 до 30%.

С чем это связано в случае тех, кто собирался за границу? Инфраструктура, качество?

Очень часто цена не соответствует качеству, к сожалению. Очень часто люди не знают, что в Украине можно нормально отдохнуть. В принципе у нас есть неплохие места. Мы в рамках своей компании не можем анонсировать отдых в Украине и заниматься продвижением. Это должно делать государство.

Какими будут цены в летний сезон на отдых в Украине в целом? Стоит ли ожидать роста?

На экскурсионный отдых роста не будет, потому компании не будут поднимать цены, хотя немного должны уже поднять, потому что с прошлого года они выросли. Мы решили не поднимать цены за счет своей же рентабельности.

Это для того, чтобы туристы смогли себе позволить отдых?

Да. И мы пока не понимаем, как люди отреагируют на повышение цены в том числе.

Вы сотрудничаете с гостиницами. Они же поднимали цены?

В том то и дело, что они поднимали. Морские повысили до 30%, карпатские - процентов на 10-15.

А перевозчики?

С перевозчиками очень неоднозначная ситуация. Дело в том, что мы работаем с несколькими крупными перевозчиками очень давно, поэтому с ними договорились о неповышении цены. Более того, они согласились на многие наши условия безопасности пассажиров. Мы требовали от них дополнительной дезинфекции автобусов, предоставление санитайзеров. Но как будут себя вести другие мелкие перевозчики, я не скажу.

Какими были убытки от прекращения деятельности в карантин?

Невероятными просто. Я не буду озвучивать цифры, но скажу, что это не одна сотня тысяч гривен. Мы же занимаемся не только Украиной, но и Европой. У нас очень большие суммы зависли в авиакомпаниях, мы не знаем, когда вернем средства, потому что в принципе авиакомпании их сейчас не возвращают физически, а возвращают промокоды. Но эти промокоды мы не всегда можем использовать, у нас групповые билеты, то есть мы должны переносить вылет тем же составом туристов, который должен был ехать, а это не всегда возможно.

Некоторые отели нам не вернули суммы. Была ситуация, например, когда Венгрия еще не закрыла границы, но все страны вокруг уже закрыли границы, поэтому на автобусе проехать в Венгрию мы уже не могли. К тому же в Украине уже объявлялся карантин, и мы не могли рисковать нашими туристами. А венгерские отели нам сказали, что они открыты, можете ехать - и деньги просто сгорели.

Кроме этого, постоянные расходы наши - это аренда, реклама, заработная плата.

Учитывая такую ​​ситуацию, вы на это лето планируете европейские туры?

На лето очень мало и очень осторожно. Сначала в те страны, которые постепенно открываются, например, в Грузию на июль планируем, на Кипр. Просто смотрим по тому, куда люди хотят поехать и смогут поехать. Страны экскурсионного типа отдыха - Польша, Чехия, Австрия, Румыния - пока не ставим.

Предоставляете ли вы гарантии туристам, что в случае изменения ситуации и закрытия границы, вы вернете уплаченные средства?

Такие гарантии никто не дает. У нас есть обычная банковская гарантия на 20 тыс. евро, которую нам обеспечивает страховая компания. Она необходима для получения лицензии. Но мы сделаем все возможное, чтобы вернуть туристов из-за рубежа, как мы делали с туристами, которые застряли в начале карантина в Польше. Мы возвращали их оттуда несколькими видами транспорта полностью за свой счет, потому что границы уже были закрыты.

Каким вы видите будущее украинского туризма?

Дело в том, что развитию украинского туризма способствует не карантин и не то, что людям больше некуда поехать. Люди не будут ездить по Украине только по той причине, что им запретили путешествовать за границу. Это самая главная идея. Люди скорее будут сидеть дома и ждать, пока откроют границы, чем поедут по Украине, которая не будет готова к принятию туристов. Если не будет улучшаться инфраструктура, не будет популяризироваться украинский отдых, то ничего не изменится. Конечно, какой-то процент новых туристов прибавится, но может на больший процент туристов уже бывалых станет меньше, потому что элементарно одни люди сидят без денег, другие - боятся коронавируса и в принципе не поедут, а третьи просто не захотят поехать по Украине.

Насколько велика сейчас конкуренция на украинском туристическом рынке?

Если говорить об украинском рынке туров, то сейчас коронавирус вызвал невероятный всплеск якобы развития туризма. Почему якобы? Многие операторы, ранее занимавшиеся только зарубежным туризмом или такие, которые вообще не занимались туризмом (не операторы, а маленькие фирмы), сейчас решили хайпануть на украинском туризме. К сожалению, несколько предыдущих лет мы сталкивались с тем, что многие крупные операторы, которые занимаются исключительно пакетными турами в Турцию и так далее, пытались в свое время выйти на украинский рынок, но это не так просто, как кажется сначала. Поэтому мы чувствуем себя спокойно, так как эти компании столкнутся с такими проблемами, которые мы научились решать с 2007 года.

О каких проблемах вы говорите?

Первая - это крупные инфраструктурные проблемы, вторая - очень невысокая рентабельность.

Новые турфирмы тоже сейчас создаются?

Да. Но это не совсем компании, это, как правило, блоггеры, туристы, которые пытаются сейчас создавать якобы свой продукт, популяризировать его через соцсети, набирать небольшие группы и самостоятельно их возить. Это будут небольшие простые турчики, что-то сложное они не сделают. Если к нам обращаются компании с корпоративами на 150 человек, с фейерверками, боями на мечах, арендой Каменец-Подольский крепости и т.п., то мы это сделаем, потому что знаем, как это делать максимально быстро и качественно.

Знаете какой еще у нас есть спрос? К нам уже обращаются такие маленькие компании, которые имеют корпоративные заказы, чтобы мы их организовали. Таким образом, они перепродают наш продукт.

Какой процент у вас занимали корпоративные заказы всех туров в карантин?

Около 50%.

Сколько остается сейчас?

Сложно сказать, потому что у нас есть несколько корпоративов, которые оплачены были еще в карантин. И такие корпоративы решают сейчас, ехать или не ехать. Новых заказов буквально единицы есть. Поэтому прогнозировать что-то достаточно сложно. Многие компании, которые при обычных условиях обращались за организацией подобных корпоративных туров, сейчас придерживают деньги, не понимая, чего ожидать дальше.

Что может сейчас сделать власть для облегчения вашей работы?

Лучшее, что может сделать власть, - это не вмешиваться в работу. Если бы она каким-то образом либерализировала работу в плане налогов и лицензий, это было бы хорошо для туризма. Она, конечно, может улучшать инфраструктуру и вкладывать деньги в развитие музеев, это поможет.