Смолий подал в отставку, чтобы расшатать ситуацию в финансовой сфере, — Уманский

Бывший министр финансов Игорь Уманский считает, что председатель Национального банка Яков Смолий заявил о подаче в отставку непосредственно в канун планируемого размещения Украиной еврооблигаций на 1,75 млн долларов с целью "хлопнуть дверью" и расшатать ситуацию как на валютном рынке, так и сфере публичных финансов в целом.

Об этом Уманский написал в социальной сети Facebook.

"Между тем, Смолий сделал свое заявление. И именно в той форме, в которой сделал. И именно тогда, когда сделал. Почему именно так и именно вчера? Игра на опережение. С одной стороны. С другой - хлопнуть дверью и попытаться получить статус "принципиального человека" как некий элемент защиты от будущих уголовных дел. Но есть самое главное. Расшатать ситуацию. Как на валютном рынке в частности, так и в публичных финансах в целом", - написал Уманский.

По его мнению, срыв размещения еврооблигаций, который повлекло заявление Смолия - это беспрецедентная ситуация на долговых рынках, и экс-министр расценивает это как подрыв национальной экономической безопасности.

"Яков Смолий мог уйти любым способом. И только от него зависело - уйти достойно или как негодяй. Оценку этого должна дать рыночная среда и, безусловно, правоохранительная система", - резюмировал Уманский.

Как сообщали Українськi Новини, 2 июля Зеленский предложил Верховной Раде уволить Смолия.

2 июля Минфин отменил уже полностью подготовленное размещение нового выпуск еврооблигаций на 1,75 млрд долларов сроком на 12 лет по ставке 7,3%.

750 млн долларов из этого размещения должно пойти на выкуп старых выпусков с погашением в 2021-2022 годах.