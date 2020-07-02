підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Смолій подав у відставку, щоб розхитати ситуацію у фінансовій сфері, — Уманський
02 липня 2020, четвер, 19:53 4
Економіка 2020-07-02T20:15:02+03:00
Українські Новини
Смолій подав у відставку, щоб розхитати ситуацію у фінансовій сфері, — Уманський

Смолій подав у відставку, щоб розхитати ситуацію у фінансовій сфері, — Уманський

Елена Новикова
Яків Смолій, Ігор Уманський, відставка Смолія, Смолій
Ігор Уманський. Фото: kmu.gov.ua
Ігор Уманський. Фото: kmu.gov.ua

Колишній міністр фінансів Ігор Уманський вважає, що голова Національного банку Яків Смолій заявив про подачу у відставку безпосередньо напередодні планованого розміщення Україною єврооблігацій на 1,75 млн доларів з метою "грюкнути дверима" і розхитати ситуацію як на валютному ринку, так і у сфері публічних фінансів в цілому.

Про це Він написав у соціальній мережі Facebook.

"Між тим, Смолій зробив свою заяву. І саме в тій формі, в якій зробив. І саме тоді, коли зробив. Чому саме так і саме вчора? Гра на випередження. З одного боку. З іншого — грюкнути дверима і спробувати отримати статус "принципової людини" як якийсь елемент захисту від майбутніх кримінальних справ. Але є найголовніше. Розхитати ситуацію. Як і на валютному ринку зокрема, так і в публічних фінансах в цілому", — написав Уманський.

На його думку, зрив розміщення єврооблігацій, який спричинила заява Смолія — це безпрецедентна ситуація на боргових ринках, і екс-міністр розцінює це як підрив національної економічної безпеки.

"Яків Смолій міг піти будь-яким способом. І тільки від нього залежало — піти гідно або як негідник. Оцінку цього повинна дати ринкове середовище і, безумовно, правоохоронна система", — резюмував Уманський.

Як повідомляли Українські Новини, 2 липня Зеленський запропонував Верховній Раді звільнити Смолія.

2 липня Мінфін скасував вже повністю підготовлене розміщення нового випуску єврооблігацій на 1,75 млрд доларів строком на 12 років за ставкою 7,3%.

750 млн доларів з цього розміщення повинно піти на викуп старих випусків з погашенням у 2021-2022 роках.

Більше новин про: Яків Смолій Ігор Уманський відставка Смолія Смолій

Відставку Смолія Рада розгляне в п'ятницю на позач...
Зеленський пропонує Раді звільнити Смолія...
Гривня на міжбанку падає другий день поспіль...
Єрмак пропонує ексміністру фінансів Уманському ста...
Зеленський пропонує Раді звільнити Смолія
Одеська область готова до пом'якшення карантину. Список областей, які не відповідають критеріям ослаблення
Новини
Єрмак і Трофімов заперечують конфлікт між ними 20:00
Смолій подав у відставку, щоб розхитати ситуацію у фінансовій сфері, — Уманський 19:53
Витрати на Житомирському бронетанковому заводі.
СБУ виявила мільйонні розтрати на Житомирському бронетанковому заводі 19:30
Відставку Смолія Рада розгляне в п'ятницю на позачерговому засіданні, — Арахамія 18:58
Воду на київських пляжах взяли на пробу. Де безпечно купатися 18:52
більше новин
Робітники харківського "Електроважмашу" знову звертаються до Зеленського за допомогою 08:54
Модернізація електромереж — питання національної безпеки і промислового розвитку країни, — Деніел Вітт 16:53
В Києві 150 працівників особового складу шукали зниклого 9-річного хлопчика. Дитина наразі в безпеці, - Андрій Крищенко 12:28
ДФС веде активну боротьбу з нелегальными АЗС та незаконним обігом підакцизних товарів - Солодченко 12:31
Закривати треба корупціонерів, а не медіа!, – журналісти найрейтинговішого шоу на UA:Перший заявили про утиски влади 13:15
більше новин
Київ посилив карантин: кафе і розважальні заклади працюватимуть до 22:00 12:24
У Чорному морі зацвіли водорості Фото: Держпродспоживчслужба
Чорне море позеленіло. Біля берегів Одеси через спеку "зацвіли" водорості 15:14
Долар на міжбанку почав стрімко дорожчати 10:56
Київ посилив карантин, а Чернівці пом'якшили. Які і де діють обмеження та послаблення 08:31
Ціни на ранній херсонський кавун різко впали 12:46
більше новин
Після низки скандалів у "Слуги народу" обвалився рейтинг, а у "Опозиційної платформи - За життя" - зріс
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok