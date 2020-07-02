Смолій подав у відставку, щоб розхитати ситуацію у фінансовій сфері, — Уманський

Колишній міністр фінансів Ігор Уманський вважає, що голова Національного банку Яків Смолій заявив про подачу у відставку безпосередньо напередодні планованого розміщення Україною єврооблігацій на 1,75 млн доларів з метою "грюкнути дверима" і розхитати ситуацію як на валютному ринку, так і у сфері публічних фінансів в цілому.

Про це Він написав у соціальній мережі Facebook.

"Між тим, Смолій зробив свою заяву. І саме в тій формі, в якій зробив. І саме тоді, коли зробив. Чому саме так і саме вчора? Гра на випередження. З одного боку. З іншого — грюкнути дверима і спробувати отримати статус "принципової людини" як якийсь елемент захисту від майбутніх кримінальних справ. Але є найголовніше. Розхитати ситуацію. Як і на валютному ринку зокрема, так і в публічних фінансах в цілому", — написав Уманський.

На його думку, зрив розміщення єврооблігацій, який спричинила заява Смолія — це безпрецедентна ситуація на боргових ринках, і екс-міністр розцінює це як підрив національної економічної безпеки.

"Яків Смолій міг піти будь-яким способом. І тільки від нього залежало — піти гідно або як негідник. Оцінку цього повинна дати ринкове середовище і, безумовно, правоохоронна система", — резюмував Уманський.

Як повідомляли Українські Новини, 2 липня Зеленський запропонував Верховній Раді звільнити Смолія.

2 липня Мінфін скасував вже повністю підготовлене розміщення нового випуску єврооблігацій на 1,75 млрд доларів строком на 12 років за ставкою 7,3%.

750 млн доларів з цього розміщення повинно піти на викуп старих випусків з погашенням у 2021-2022 роках.