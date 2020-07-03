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03 июля 2020, пятница, 05:50 1016 Инфографика
Жизнь 2020-07-03T05:50:01+03:00
Українські Новини
Адская жара до +42, ливни и смерчи: синоптик рассказала, когда придет прохлада

Адская жара до +42, ливни и смерчи: синоптик рассказала, когда придет прохлада

Надежда Комендантова
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Погода. Фото: bun.com.ua
Погода. Фото: bun.com.ua

В то время, как синоптики прогнозируют испепеляющий зной до +39, мощные тропические ливни и засуху в июле, в конце первой недели июля погода остается практически без изменений: жара и ливни. Особенно мощными они будут на западе Украины, где подтоплены сотни домов. В то же время на большей части территории страны в пятницу 3 июля будет очень жарко, местами до +36, а на выходных на юге - до +42.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, во второй половине дня дожди следует ждать не только на западе, но и на севере страны. А из-за горячего воздуха возможны сильные ливни и шквалы и даже град с локальными смерчами.

"На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода, разве что днем ​​на Харьковщине и Сумщине какие-то местные дожди возможны. Жара охватит большинство областей. У кого есть проблемы с сердцем или с артериальным давлением и есть возможность просто поваляться дома на диване – лучше поваляйтесь. Температура воздуха 29-34 градуса, на юге и востоке до +36. Дожди освежат только воздух в западных областях, там ожидается 23-28 градусов. Ветер в Украине южный и юго-восточный, небольшой или умеренный", – написала Диденко.

В Киеве, по ловам Диденко, 3 июля будет жарко и без осадков, только вечером местами грозовой дождь. Днем столбики термометра поднимутся до 32 градусов.

Синоптик отмечает, что ближайшее незначительное ослабление жары в Киеве следует ждать в субботу и воскресенье. А вот более ощутимо посвежеет в столице с 8-9 июля.

Тем временем, 5-7 июля в Херсоне и Херсонской области ожидается чрезвычайная жара +40 +42 градуса. Согласно сообщению Херсонского областного центра по гидрометеорологии в Facebook, в области объявлен III уровень опасности - красный.

Как сообщали Українські Новини, синоптики прогнозируют экстремальные перепады от адской жары к холоду летом-2020.

Тем временем, синоптики дали подробный прогноз на первую неделю июля. 

Также народный синоптик спрогнозировал погоду на весь июль с адской жарой и тропическими ливнями.

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