Испепеляющий зной до +39, мощные тропические ливни и засуха: синоптики дали прогноз на весь июль

После рекордно жаркого июня синоптики прогнозируют, что второй месяц лета также будет с аномальным зноем. Также будет много дождей с грозами, шквалами и градом.

Так, согласно данным погодного сайта Гисметео, в июле ожидается приход жары, причем местами столбики термометров покажут +39 градусов. В то же время, на западе Украины ночью будет всего +10.

Ниже приводим прогноз погоды в крупных городах Украины на июль.

Погода в Киеве в июле от Гисметео.

Согласно данным погодных сайтов, первая половина месяца – с частыми дождями на севере и западе Украины, меньше осадков выпадет в центральных и восточных регионах и совсем мало их будет на юге.

Погода в Днипре в июле от Гисметео.

В Причерноморье температура окажется по-летнему жаркой: до +35 градусов в тени, особенно в середине месяца, с 14-15 по 20-22 июля. В остальных регионах днем будет 23-27 градусов тепла днем и 16-18 градусов тепла ночью.

Погода во Львове в июле от Гисметео.

Вторая половина июля будет в Украине менее дождливой и более прохладной. В последней декаде днем может похолодать даже до +20 и ниже.

Погода в Одессе в июле от Гисметео.

В то же время, по прогнозу Укргидрометцентра, в июле ожидается неустойчивая погода с грозами, шквалами и жаркими засушливыми периодами, а температура поднимется до +41° тепла.

Погода в Харькове в июле от Гисметео.

Как пишет "Сегодня", по расчетам народного синоптика Леонида Горбаня, июль начнется и завершится дождями. Их синоптик рассчитал аж восемь. Четыре пройдут через день в первой декаде, но только 1-3 июля (в зависимости от региона) это будут серьезные ливни, остальные так – легкие дождички. Затем нас ждет 10 дней жары, температура днем повысится до +33 градусов и выше. Не спасет даже дождь, который пройдет 14-15 июня, наоборот, после него станет еще жарче. Только к началу третьей декады температура снизится, но ненамного – до +25-27 днем.

Прогноз погоды в Украине на июль-2020 от народного синоптика. Коллаж: Сегодня.

А вот последние 10 дней июля – снова дождливые, причем в районе 25 числа пройдут сильнейшие ливни, из-за чего может быть наводнение на горных реках. Всего, по расчетам Леонида Горбаня, за июль должно выпасть в среднем до 50 мм осадков. Они принесут в третьей декаде не прохладу, а даже холод, как для лета – днем будет не выше +20-22. И лишь с 30 июля столбик термометра резко пойдет вверх, устремившись к +30 градусам.

"Июль, как и июнь, в этом году ожидается дождливым и с переменчивыми температурами, а вот август, наоборот, будет сухим и стабильно жарким", – говорит Леонид Горбань.

Замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко отметил, что июль традиционно окажется самым теплым месяцем в году, но со сменяющими друг друга периодами неустойчивой погоды с грозами, шквалами, ливнями и жаркими засушливыми периодами.

"Будут грозы, ливневые дожди со шквалами и градом, весь набор природных явлений, характерных для июля. Среднемесячная температура в июле ожидается 20-25 градусов тепла, в горных районах 16-17 градусов тепла, что на 1-2 градуса выше средних значений за базовый 30-летний период наблюдений с 1981 по 2010 годы, – рассказал изданию Анатолий Прокопенко. – Осадки возможны от 36 мм на юге до 95 мм в западных регионах, что в пределах 90-100% за базовый период наблюдений. В Карпатском регионе – 104-165 мм осадков, это даже больше, чем в июне".

Погода в Киеве на 2 недели. Инфографика: meteoprog

По словам начальника отдела агрометеорологии Укргидметцентра Татьяны Адаменко, в июле, как и в июне, среднесуточные температуры ожидаются выше, чем самые высокие показатели августа.

"Это – результат изменения климата, вспомните март и апрель без дождей и уже который год подряд наблюдается слишком жаркий июнь. Было несколько дней, когда среднесуточная температура составляла +28 градусов, что является уникальным явлением", – говорит Татьяна Адаменко.

Как сообщали Українські Новини, синоптики прогнозируют экстремальные перепады от адской жары к холоду летом-2020.

Тем временем, синоптики дали подробный прогноз на первую неделю июля.