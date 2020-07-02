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02 июля 2020, четверг, 05:40 21 Инфографика
Жизнь 2020-07-02T07:30:03+03:00
Українські Новини
Раскаленный воздух и мощные ливни: народный синоптик спрогнозировал погоду на весь июль

Раскаленный воздух и мощные ливни: народный синоптик спрогнозировал погоду на весь июль

Надежда Комендантова
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Жара, кот. Фото: moydom.media
Жара, кот. Фото: moydom.media

В то время, как в первый день июля в Украину пришло незначительное похолодание, до конца месяца ожидается аномальная жара с сильными ливнями. А очередную порцию прохлады украинцы почувствуют только в конце месяца.

Об этом сообщил народный синоптик Леонид Горбань, пишет Обозреватель. 

По его прогнозам, сильные ливни ожидаются по 2 июля, а затем дожди пройдут 5 числа. Температура воздуха будет в пределах 25-27 градусов тепла днем, и до +18 ночью. Дальше сухая погода продержится до 11 июля, на это число синоптик прогнозирует небольшой дождь, а после существенное повышение температуры до + 31 градуса.

Сухая и жаркая погода в Украине будет стоять до 21 июля, и с начала третьей декады месяца температура немного снизится – до +25...+27 днем.

Прогноз погоды в Украине на июль-2020 от народного синоптика. Коллаж: Сегодня. Прогноз погоды в Украине на июль-2020 от народного синоптика. Коллаж: Сегодня.

В конце июля в Украину вновь вернутся дожди, которые накроют большую часть страны. Благодаря им температура воздуха снизится до 24-26 градусов тепла. Но в южных областях останется довольно жарко – до +29. По расчетам синоптика, в отдельных областях за июль в среднем выпадет до 50 мм осадков.

Относительно прохладная погода, по прогнозам Горбаня, задержится и в начале августа.

Погода в Киеве на 2 недели. Инфографика: meteoprog Погода в Киеве на 2 недели. Инфографика: meteoprog

Как сообщали Українські Новини, синоптики прогнозируют экстремальные перепады от адской жары к холоду летом-2020.

Тем временем, синоптики дали подробный прогноз на первую неделю июля. 

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