"Слуга народа" собирает внеочередное заседание Рады для законопроектов по коронавирусу

Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде инициирует проведение внеочередного пленарного заседания для рассмотрения законопроектов, касающихся коронавируса, заболеваемость которым снова растет.

Об этом во время утреннего заседания парламента сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передают Українські Новини.

"Оппозиция нас целый день упрекает, что нужно наработать те вопросы по COVID-19, которые есть. Я хочу сообщить коллегам, что сегодня мы собираем подписи и будем проводить внеочередное заседание", - сказал он.

Соответствующие заседание планируется провести в четверг, после утреннего заседания.

Арахамия не уточнил, какие именно законопроекты предлагается рассмотреть на внеочередном заседании.

Как сообщали Українські Новини, количество заболевших коронавирусом в Киевской области продолжает расти.



Кроме того, список областей, которые не соответствуют критериям ослабления.



Тем временем президент Зеленский одобрил запрет начислять штрафы за неуплату кредита во время карантина.