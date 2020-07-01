В Одессе игнорируют карантин: на пляжах и в общественном транспорте не носят маски

В то время, как в Одессе с 22 июня усилили карантин , люди игнорируют противоэпидемические меры: не носят маски и не соблюдают дистанцию ​​на пляжах и в общественных местах. Об этом сообщает корреспондент Українських Новин.

В разгар карантина в Одессе люди не придерживаются карантинных ограничений ни на пляжах, ни в общественном транспорте.

Как видно на фото, на одесском пляже "Отрада" люди отдыхают без защитных масок.

Пляж "Отрада"

Особенно много людей наблюдается на выходных. На пляже много отдыхающих, нигде и яблоку упасть. Однако, люди игнорируют карантинные меры, как видно на фото – на пляже отдыхают без масок, кроме того – не соблюдают дистанцию.

В Одессе нарушают карантин

Игнорируют карантинные правила не только на пляжах, но и в общественном транспорте. Как видно на видео, у маршрутки образовалась толпа людей. Как местные жители, так и туристы без защитных масок и нарушают дистанцию.

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Ранее Українські Новини сообщали, в Одессе туристы на пляжах отдыхают без масок и не соблюдают дистанцию.

Перед длительными выходными, 27 июня, на въезде в Одессу образовалась многокилометровая пробка из-за дорожных работ.