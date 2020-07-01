В разгар сезона на одесских пляжах туристы забыли о карантине и отдыхают без ограничений

После того, как в Одессе с 22 июня усилили карантин, черноморское побережье все равно остается одним из самых популярных мест отдыха среди туристов. Однако, на пляжах люди отдыхают без защитных масок, карантин нарушает и обслуживающий персонал, об этом сообщает корреспондент Українських Новин.

В связи с трехдневным уик-эндом ко Дню Конституции, на одесских пляжах негде было и яблоку упасть. На пляжах в выходные дни было много отдыхающих, которые сознательно игнорировали карантин. Люди на пляжах отдыхают без масок и нарушают социальную дистанцию.

Кроме туристов, карантин нарушает и обслуживающий персонал. В частности, на пляже "Отрада" шезлонги размещают без дистанции. Несмотря на карантин, обслуживающий персонал ходит без защитных масок.

Также на пляжах заметны очереди в туалеты, раздевалки и кафе. Кроме того, и в заведениях питания люди также игнорируют масочный режим.

После выходных на одесских пляжах стало значительно меньше людей. Пляжи почти пустые.

На пляже возле затонувшего танкера "Делфи" также отдыхают люди. Вода в море значительно чище по сравнению с другими одесскими пляжами.