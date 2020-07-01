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01 июля 2020, среда, 20:00 884
Общество 2020-07-01T20:00:01+03:00
Українські Новини
В разгар сезона на одесских пляжах туристы забыли о карантине и отдыхают без ограничений

В разгар сезона на одесских пляжах туристы забыли о карантине и отдыхают без ограничений

Ирина Николенко
Одесса, Пляжи, Отдых на море, коронавирус в Украине, Нарушение карантина, усиление карантина, Отдых-2020, Одесские пляжи
Пляж
Пляж "Отрада" в Одессе

После того, как в Одессе с 22 июня усилили карантин, черноморское побережье все равно остается одним из самых популярных мест отдыха среди туристов. Однако, на пляжах люди отдыхают без защитных масок, карантин нарушает и обслуживающий персонал, об этом сообщает корреспондент Українських Новин.

В связи с трехдневным уик-эндом ко Дню Конституции, на одесских пляжах негде было и яблоку упасть. На пляжах в выходные дни было много отдыхающих, которые сознательно игнорировали карантин. Люди на пляжах отдыхают без масок и нарушают социальную дистанцию.

Кроме туристов, карантин нарушает и обслуживающий персонал. В частности, на пляже "Отрада" шезлонги размещают без дистанции. Несмотря на карантин, обслуживающий персонал ходит без защитных масок.

Также на пляжах заметны очереди в туалеты, раздевалки и кафе. Кроме того, и в заведениях питания люди также игнорируют масочный режим.

После выходных на одесских пляжах стало значительно меньше людей. Пляжи почти пустые.

На пляже возле затонувшего танкера "Делфи" также отдыхают люди. Вода в море значительно чище по сравнению с другими одесскими пляжами.

Пляж в Одессе
Пляж в Одессе
Пляж
Пляж "Отрада"
Одесский пляж
Одесский пляж
Пляж ожидает посетителей
Пляж ожидает посетителей
Туристы отдыхают на одесском пляже
Туристы отдыхают на одесском пляже
На пляже отдыхающие не надевают защитные маски
На пляже отдыхающие не надевают защитные маски
Отдых на пляже в Одессе
Отдых на пляже в Одессе
Черноморское побережье в Одессе
Черноморское побережье в Одессе
Пляж
Пляж "Дельфин"
Затонувший танкер
Затонувший танкер "Делфи"
После выходных на пляже уменьшилось количество отдыхающих
После выходных на пляже уменьшилось количество отдыхающих
На пляже туристы не носят маски
На пляже туристы не носят маски
В будние дни в Одессе меньше туристов, чем на выходных
В будние дни в Одессе меньше туристов, чем на выходных
Люди игнорируют карантинные меры
Люди игнорируют карантинные меры

Ранее Українські Новини сообщали, перед выходными на трассе Киев-Одесса образовалась 30-ти километровая пробка из-за ремонта дамбы.

Возле затонувшего танкера в Одессе не нашли нефтепродуктов, и люди купается в море возле "Делфи".

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