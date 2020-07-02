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02 июля 2020, четверг, 15:08 173
Финансы 2020-07-02T16:00:01+03:00
Українські Новини
Официальный курс гривны резко упал после отставки Смолия

Официальный курс гривны резко упал после отставки Смолия

Ирина Николенко
Курс гривны, НБУ, Курс валют, Нацбанк, курс доллара, Яков Смолий, курс валют сегодня, отставка Смолия
Курс валют
Курс валют

После заявления об отставке главы НБУ Якова Смолия, Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 3-5 июля, на 41,41 коп. до 27,1677 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 2 июля, на 8,87 коп. до 26,7536 UAH/USD.

Ранее Українські Новини сообщали, после длительного падения, по состоянию на 2 июля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков внезапно подорожал по сравнению с 1 июля на 16,66 коп. до 26,9475 UAH/USD.

На межбанке доллар начал стремительно дорожать. Сегодня утром торг начался с 27,11-27,15 UAH/USD. НБУ уже продал 100 млн долларов с начала сессии, в результате чего немного сбил панику.

Экономисты сделали прогноз, что будет с курсом валют в Украине. Аналитики прогнозируют, что к осени доллар может подняться до 28,5.

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