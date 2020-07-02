Доллар на межбанке начал стремительно дорожать

В то время как доллар в обменниках подскочил в цене, межбанковский валютный рынок в четверг отрылся стремительным ростом котировок до 27,18-27,20 UAH\/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. "Торги открылись значительным "гэпом". Если вчера межбанк закрылся на 26,85-26,87 UAH\/USD. То утром сегодня началось с 27,11-27,15 UAH\/USD", - сообщил представитель одного из крупнейших украинских банков. НБУ уже продал 100 млн долларов с начала сессии, в результате чего немного сбил панику. Спрос продолжает преобладать над предложением. Как сообщали Українські Новини, с начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 13,10% с 23,74 UAH\/USD до 26,85 UAH\/USD. Bank of America прогнозирует, что курс доллара будет на уровне 1,08 к концу третьего квартала 2020 года по сравнению с 1,02 ранее.BofA прогнозирует, что курс евро\/доллара завершит 2020 год на уровне 1,05 и закончит 2021 годна уровне 1,15.Кроме того, в среду курс продажи наличного доллара в киевских обменниках понизился на 0,92 коп. до 26,7861 UAH\/USD, курс покупки – понизился на 2,30 коп. до 26,5361 UAH\/USD.