Доллар на межбанке начал стремительно дорожать

В то время как доллар в обменниках подскочил в цене, межбанковский валютный рынок в четверг отрылся стремительным ростом котировок до 27,18-27,20 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

"Торги открылись значительным "гэпом". Если вчера межбанк закрылся на 26,85-26,87 UAH/USD. То утром сегодня началось с 27,11-27,15 UAH/USD", - сообщил представитель одного из крупнейших украинских банков.

НБУ уже продал 100 млн долларов с начала сессии, в результате чего немного сбил панику.

Спрос продолжает преобладать над предложением.

Как сообщали Українські Новини, с начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 13,10% с 23,74 UAH/USD до 26,85 UAH/USD.

Bank of America прогнозирует, что курс доллара будет на уровне 1,08 к концу третьего квартала 2020 года по сравнению с 1,02 ранее.



BofA прогнозирует, что курс евро/доллара завершит 2020 год на уровне 1,05 и закончит 2021 годна уровне 1,15.



Кроме того, в среду курс продажи наличного доллара в киевских обменниках понизился на 0,92 коп. до 26,7861 UAH/USD, курс покупки – понизился на 2,30 коп. до 26,5361 UAH/USD.