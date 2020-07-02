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02 июля 2020, четверг, 10:56 119
Финансы 2020-07-02T10:56:25+03:00
Українські Новини
Доллар на межбанке начал стремительно дорожать

Доллар на межбанке начал стремительно дорожать

Сергей Жолобецкий
Курс гривны, НБУ, Валюта, Межбанк, Доллары
На валютном рынке началась паника?
На валютном рынке началась паника?

В то время как доллар в обменниках подскочил в цене, межбанковский валютный рынок в четверг отрылся стремительным ростом котировок до 27,18-27,20 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

"Торги открылись значительным "гэпом". Если вчера межбанк закрылся на 26,85-26,87 UAH/USD. То утром сегодня началось с 27,11-27,15 UAH/USD", - сообщил представитель одного из крупнейших украинских банков.

НБУ уже продал 100 млн долларов с начала сессии, в результате чего немного сбил панику.

Спрос продолжает преобладать над предложением.

Как сообщали Українські Новини, с начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 13,10% с 23,74 UAH/USD до 26,85 UAH/USD.

Bank of America прогнозирует, что курс доллара будет на уровне 1,08 к концу третьего квартала 2020 года по сравнению с 1,02 ранее.


BofA прогнозирует, что курс евро/доллара завершит 2020 год на уровне 1,05 и закончит 2021 годна уровне 1,15.

Кроме того, в среду курс продажи наличного доллара в киевских обменниках понизился на 0,92 коп. до 26,7861 UAH/USD, курс покупки – понизился на 2,30 коп. до 26,5361 UAH/USD.

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