Украина будет расшифровывать "черные ящики" сбитого самолета МАУ в Иране

Франция пригласила Украину принять участие в расшифровке бортовых самописцев ("черные ящики") сбитого над Тегераном (Иран) рейсового самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ).

Об этом написал заместитель министра иностранных дел Евгений Енин на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Сегодня Украина получила приглашение от Франции направить наших экспертов для участия в расшифровке "черных ящиков" РS752, которые (согласно предварительным обещаниям Ирана) должны прибыть в Лион (Франция) 20 июля текущего года", – написал он.

Енин подчеркнул, что задача Украины – обеспечить максимальный уровень международного признания фактов незаконного вмешательства в случае с рейсом PS752.

По его словам, это приблизит всех к установлению справедливости и достойных компенсаций семьям погибших.

Как сообщали Українськi Новини, 22 июня Иран сообщил о намерении направить во Францию "черные ящики" сбитого самолета МАУ.

Иран передумал отдавать "черные ящики" сбитого пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины".