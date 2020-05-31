подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
31 мая 2020, воскресенье, 19:17 8
Внешняя политика 2020-05-31T19:30:01+03:00
Українські Новини
Иран передумал отдавать Украине "черные ящики" сбитого самолета МАУ, – СМИ

Иран передумал отдавать Украине "черные ящики" сбитого самолета МАУ, – СМИ

Надежда Комендантова
Черный ящик, МАУ, Крушение Boeing-737 МАУ в Иране
Крушение самолета МАУ в Иране. Фото: Twitter/@isna_farsi
Крушение самолета МАУ в Иране. Фото: Twitter/@isna_farsi

В то время, как ответственным за сбивание украинского самолета в начале января вблизи Тегерана в Иране считают оператора ракетной системы, который нарушил правила действий ведения огня, иранские власти решили не отправлять в Украину бортовые самописцы пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины", который ошибочно сбили в январе.

Об этом сообщает иранское агентство с госфинансированием ISNA, передает "Европейская правда".

"Иранские власти в ответ на задержку украинской стороны с ответом на предложение Ирана по черным ящикам украинского самолета, а также уточнение дальнейших шагов действий в этой ситуации, приняли решение отправить черный ящик самолета в другую страну", - говорится в сообщении.

По данным агентства, вероятно ящики отправят во Францию.

Стоит отметить, что по информации издания данные о "задержке ответа Украины" не соответствуют действительности.

Ранее министр транспорта Канады рассказал, что иранские власти не выполнили обещание о передаче бортовых самописцев Украине. По его словам, Иран объясняет задержку с пандемией COVID-19.

Он подчеркнул, что Канада прилагает усилия, чтобы "черные ящики" были наконец должным образом расшифрованы.

Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, был сбит в ночь на 8 января вскоре после взлета.

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Среди жертв катастрофы были граждане 7 государств.

Иран продолжает удерживать бортовые самописцы самолета и Украина ведет переговоры, чтобы их получить.

 

Больше новостей о: Черный ящик МАУ Крушение Boeing-737 МАУ в Иране

Суд арестовал 11 задержанных в ходе стрельбы в Броварах
На КПП "Тиса" километровые очереди: авто пограничников сбросили в кювет, пункт пропуска закрыли
Новости
Иран передумал отдавать Украине "черные ящики" сбитого самолета МАУ, – СМИ 19:17
В Украину к младенцам от суррогатных матерей прилетели родители-иностранцы 18:54
С сегодняшнего дня возобновили работу фонтаны в Киеве 18:25
Минюст открыл платные камеры в трех СИЗО: сколько стоит "сесть" с комфортом 17:55
Саммит G7 Трамп перенес на осень и хочет пригласить на него Россию 16:22
больше новостей
"Укрзализниця" готова к запуску 42 поездов. Карта, куда можно добраться с 1 июня 20:07 Инфографика
В Кировоградской области в шахте произошло ЧП из-за неисправного лифта: есть пострадавшие 20:06
Спортзалы вдвое сократят количество посетителей и урежут услуги после открытия с 1 июня, – Фитнес ассоциация 12:50
Из-за чего произошла стрельба в Броварах: полиция раскрыла причину перестрелки 19:34
Украину зальет дождями, возможны подтопления, — ГСЧС 09:12
больше новостей
"Укрзализниця" готова к запуску 42 поездов. Карта, куда можно добраться с 1 июня 20:07 Инфографика
Сегодня Киев празднует День города. Программа празднований 06:13
Прибывающих из-за границы для сдачи ВНО освободят от обсервации 00:04
Спортзалы вдвое сократят количество посетителей и урежут услуги после открытия с 1 июня, – Фитнес ассоциация 12:50
В Карпатах в начале лета может выпасть до 15 см снега. Спасатели предупредили о метели и шквалах 22:06
больше новостей
Ослабление карантина: пять областей и Киев не готовы перейти ко второму этапу
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok