Иран направит "черные ящики" сбитого самолета МАУ во Францию

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел Ирана, передают Українськi Новини.

"Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф говорит, что Иран отправит черный ящик украинского пассажирского самолета, разбившегося возле Тегерана в январе, во Францию ​​для анализа в ближайшие дни", - сказано в нем.

Согласно сообщению, министр иностранных дел Ирана обсудил передачу "черных ящиков" с министром иностранных дел Канады Франсуа-Филиппом Шампанем.

Иранский дипломат отметил, что решение об отправке бортового регистратора было принято уже давно, заявив, что решение будет реализовано в ближайшее время.

Министр иностранных дел Зариф также уведомил своего канадского коллегу о том, что Исламская Республика Иран уже проинформировала Украину о своей готовности решать юридические вопросы, порядке выплаты компенсации семьям пассажиров, погибших в результате трагического инцидента, а также выплате компенсации.

Однако, как отметил Зариф, Украина до сих пор не назначила делегацию для проведения переговоров.

Кроме того, вспышка коронавируса и прекращение международных полетов привели к приостановке планов по расшифровке "черных ящиков" и других мер, в то время как меры по расследованию этого случая вскоре возобновятся.

Как сообщали Українськi Новини, Владимир Зеленский создал делегацию для переговоров с Ираном об авиакатастрофе МАУ.

Ранее сообщалось о том, что Офис генпрокурора настаивает, чтобы крушение самолета МАУ в Иране расследовала международная группа.