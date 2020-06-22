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22 июня 2020, понедельник, 22:05 71
Происшествия 2020-06-22T22:15:01+03:00
Українські Новини
Иран направит "черные ящики" сбитого самолета МАУ во Францию

Иран направит "черные ящики" сбитого самолета МАУ во Францию

Елена Новикова
Иран, Авиакатастрофа, Крушение самолета, Boeing-737, Самописец, МАУ, Черные ящики, Крушение самолета МАУ, Авиакатастрофа в Иране, Расшифровка черных ящиков, МИД Ирана
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi

Иран намерен направить во Францию бортовые самописцы ("черные ящики") сбитого над Тегераном рейсового самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), в то время, как ранее Иран планировал передать "черные ящики" Украине.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел Ирана, передают Українськi Новини.

"Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф говорит, что Иран отправит черный ящик украинского пассажирского самолета, разбившегося возле Тегерана в январе, во Францию ​​для анализа в ближайшие дни", - сказано в нем.

Согласно сообщению, министр иностранных дел Ирана обсудил передачу "черных ящиков" с министром иностранных дел Канады Франсуа-Филиппом Шампанем.

Иранский дипломат отметил, что решение об отправке бортового регистратора было принято уже давно, заявив, что решение будет реализовано в ближайшее время.

Министр иностранных дел Зариф также уведомил своего канадского коллегу о том, что Исламская Республика Иран уже проинформировала Украину о своей готовности решать юридические вопросы, порядке выплаты компенсации семьям пассажиров, погибших в результате трагического инцидента, а также выплате компенсации.

Однако, как отметил Зариф, Украина до сих пор не назначила делегацию для проведения переговоров.

Кроме того, вспышка коронавируса и прекращение международных полетов привели к приостановке планов по расшифровке "черных ящиков" и других мер, в то время как меры по расследованию этого случая вскоре возобновятся.

Как сообщали Українськi Новини, Владимир Зеленский создал делегацию для переговоров с Ираном об авиакатастрофе МАУ.

Ранее сообщалось о том, что Офис генпрокурора настаивает, чтобы крушение самолета МАУ в Иране расследовала международная группа.

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