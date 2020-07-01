Полтора миллиона за жизнь: в Украине начались выплаты семьям погибших от коронавируса врачей

Первые 2 семьи умерших из-за коронавируса врачей получили выплаты на прошлой неделе, которые раньше Кабмин установил в размере 1 575 500 гривен.

Об этом министр социальной политики Марина Лазебная сообщила в ходе брифинга по результатам заседания правительства, передают Українськi Новини.

"Первые две семьи, из Ивано-Франковской и Закарпатской областей, на прошлой неделе получили выплаты, в связи с тем, что потеряли своих близких. Это были медицинские работники, которые заболели COVID-19", - сказала она.

Лазебная отметила, что это были плановые страховые выплаты из Фонда социального страхования.

Кроме этого, она подчеркнула, что на заседании Кабмина в Фонд соцстрахования были включены трансферты из Фонда по борьбе с коронавирусом в размере 233 млн гривен.

Так, через несколько дней будет продолжена выплата на случай смерти медработника от коронавируса при исполнении профессиональных обязанностей в размере 1 575 500 гривен другим семьям.

Как сообщали Українськi Новини, только половину из заболевших COVID-19 медиков признают, как заразившихся на работе.

Также с начала пандемии коронавирусом заболели более 5 тысяч медработников.

Тем временем, медикам, которые заболели коронавирусом, пообещали выплаты до 630 тысяч гривен.