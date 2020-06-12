Заболевшим коронавирусом медикам пообещали выплаты до 630 тысяч гривен

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что медицинские работники, заболевшие коронавирусной инфекцией и которых в Украине уже больше 5 тысяч, могут получить выплаты в размере до 630 тыс. гривен.

Об этом он сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини.

"Если есть профессиональное заболевание медработника COVID-19, то выплаты до 630 тыс. гривен в зависимости от степени потери работоспособности или установления инвалидности", - сказал Степанов.

Также 1,576 млн гривен составляют выплаты семьям медработников, которые умерли вследствие инфицирования.

Как сообщали Українськi Новини, в мае Верховная Рада установила страховые выплаты медработникам, задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией, в размере 750 прожиточных минимумов для работоспособных лиц на 1 января в случае смерти от коронавирусной инфекции.

И только половину из заразившихся COVID-19 медиков признают, как заразившихся на работе.

Тем временем, в Украине медики борются с коронавирусом в самодельных защитных костюмах и с полиэтиленовыми с пакетами на обуви, но только половину из заразившихся COVID-19 врачей признают, как заразившихся на работе.