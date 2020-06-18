Правительство утвердило размер выплат медикам в случае инвалидности или смерти от COVID-19

Кабинет Министров утвердил размер страховых выплат медицинским работникам в случае инвалидности или смерти от коронавируса, в то время, как медикам, которые заболели коронавирусом, пообещали выплаты до 630 тысяч гривен.

Соответсвующее решение было принято на заседании правительства в среду, передают Українськi Новини.

Так, постановление предусматривает выплаты медработникам в случае установления инвалидности:

I группа инвалидности - выплата составит 840 800 гривен;

II группа инвалидности - 735 700 гривен;

III группы инвалидности - 630 600 гривен.

Отмечается, что в случае смерти медработника от коронавируса при исполнении профессиональных обязанностей, члены его семьи получат 1 575 500 гривен.

Средства на эти выплаты предусмотрены государственным бюджетом и будут выплачены через Фонд социального страхования.

Как сообщали Українськi Новини, заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что только половину из заболевших COVID-19 медиков признают, как заразившихся на работе.

Также с начала пандемии коронавирусом заболели более 5 тысяч медработников.