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01 июля 2020, среда, 20:35 110
Общество 2020-07-01T21:25:07+03:00
Українські Новини
Кинотеатры "Планета кино" откроются 2 июля

Кинотеатры "Планета кино" откроются 2 июля

Надежда Комендантова
Планета кино, ослабление карантина, Смягчение карантина в Киеве, Открытие кинотеатров
Кинотеатр. Фото: inmsk.ru
Кинотеатр. Фото: inmsk.ru

Наряду с кинотеатрами Multiplex и "Оскар" сеть кинотеатров "Планета кино" намерена возобновить работу кинотеатров в Киеве со 2 июля.

Об этом сообщил совладелец сети Дмитрий Деркач на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Опубликовали расписание. В четверг открываемся. Приходите в кино. Покупайте билеты, используйте сертификаты", - написал он.

Деркач отметил, что запуск будет сложным, поскольку зрители еще опасаются ходить в кинотеатры, новых фильмов мало, а ТРЦ и партнеры при этом захотят больших выплат.

На данный момент в прокате имеется много старых популярных фильмов.

Отмечается, что места в залах продаются 2 через 2, чтобы была безопасная дистанция и заполняемость зала была не больше 50%, в зале RE'LUX места размещены по 2 кресла, которые ограничены дополнительными стенками, которые создают отдельные и закрытые боксы.

Кинотеатр меряет температуру контролерам, кассирам, уборщикам, изготовителям попкорна и всему персоналу, который работает в масках, щитках и перчатках.

Корзины в киномаркете, подлокотники кресел, ручки дверей и другие поверхности, к которым часто касаются гости, дезинфицируются, а в фойе сделана разметка, чтобы было легче соблюдать дистанцию.

Стоимость билетов стартует от 70 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, сеть приостановила работу с 12 марта в связи с карантином. Кабинет Министров разрешил возобновить работу кинотеатров со 2 июля. Тем временем в июле в прокат выйдет 18 премьер фильмов

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