Кінотеатри "Планета кіно" відкриються 2 липня

Мережа кінотеатрів "Планета кіно" має намір відновити роботу кінотеатрів у Києві з 2 липня, як і кінотеатри Multiplex і "Оскар".

Про це повідомив співвласник мережі Дмитро Деркач на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Опублікували розклад. У четвер відкриваємося. Приходьте в кіно. Купуйте квитки, використовуйте сертифікати", - написав він.

Деркач зазначив, що запуск буде складним, оскільки глядачі ще побоюються ходити в кінотеатри, нових фільмів мало, а ТРЦ і партнери при цьому захочуть великих виплат.

На сьогодні в прокаті є багато старих популярних фільмів.

Наголошується, що місця в залах продаються 2 через 2, щоб була безпечна дистанція та заповнюваність залу була не більш як 50%, в залі RE'LUX місця розміщені по 2 крісла, які обмежені додатковими стінками, які створюють окремі і закриті бокси.

Кінотеатр міряє температуру контролерам, касирам, прибиральникам, виробникам попкорну і всьому персоналу, який працює в масках, щитках і рукавичках.

Кошики в кіномаркеті, підлокітники крісел, ручки дверей та інші поверхні, до яких часто торкаються гості, дезінфікуються, а у фоє зроблена розмітка, щоб було легше дотримувати дистанцію.

Вартість квитків стартує від 70 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, мережа призупинила роботу з 12 березня у зв'язку з карантином. Кабінет Міністрів дозволив відновити роботу кінотеатрів з 2 липня.