Город засыпает, просыпается коронавирус. Соцсети "взорвались" из-за усиления карантина в Киеве

В Киеве усилили карантин и запретили работу заведений общественного питания и развлекательных заведений после 22:00. Пользователи соцсетей активно обсуждают ужесточение и шутят, что "вирус просто спит до 10 вечера". Українські Новини собрали реакцию пользователей соцсетей на усиление карантина в столице. "Кличко рассекретил важную информацию: коронавирус активен после 22:00, иначе я не понимаю смысла киевских запретов", - написал пользователь в Twitter. "Вирус просто спит до 10 вечера. Вчера в ВОЗ сказали". "Ограничивать нужно количество людей в час пик, а не общее время работы", - написала в Facebook Анна Пашкова. "Город засыпает, просыпается коронавирус". Ужесточение карантина в Киеве Киев усилил карантинные ограничения Карантин в Киеве Как сообщали Українські Новини, на Шацких озерах усилили карантин, будут закрывать заведения и выключать музыку в 22. Кроме того, в Одессе игнорируют карантин, на пляжах и в общественном транспорте не носят маски. Тем временем вирусолог рекомендует меньше пользоваться общественным транспортом из-за резкого роста случаев Covid-19.