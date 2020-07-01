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01 июля 2020, среда, 22:15 1076
Общество 2020-07-01T22:30:01+03:00
Українські Новини
Город засыпает, просыпается коронавирус. Соцсети "взорвались" из-за усиления карантина в Киеве

Город засыпает, просыпается коронавирус. Соцсети "взорвались" из-за усиления карантина в Киеве

Валерия Драгомирова
Киев, Карантин, Коронавирус, Ужесточение карантина
Коронавирус
Коронавирус

В Киеве усилили карантин и запретили работу заведений общественного питания и развлекательных заведений после 22:00. Пользователи соцсетей активно обсуждают ужесточение и шутят, что "вирус просто спит до 10 вечера". 

Українські Новини собрали реакцию пользователей соцсетей на усиление карантина в столице. 



"Кличко рассекретил важную информацию: коронавирус активен после 22:00, иначе я не понимаю смысла киевских запретов", - написал пользователь в Twitter. 

"Вирус просто спит до 10 вечера. Вчера в ВОЗ сказали".

"Ограничивать нужно количество людей в час пик, а не общее время работы", - написала в Facebook Анна Пашкова. 

"Город засыпает, просыпается коронавирус". 



Ужесточение карантина в КиевеУжесточение карантина в Киеве

Киев усилил карантинные ограниченияКиев усилил карантинные ограничения

Карантин в КиевеКарантин в Киеве


Как сообщали Українські Новини, на Шацких озерах усилили карантин, будут закрывать заведения и выключать музыку в 22. 

Кроме того, в Одессе игнорируют карантин, на пляжах и в общественном транспорте не носят маски. 

Тем временем вирусолог рекомендует меньше пользоваться общественным транспортом из-за резкого роста случаев Covid-19.

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