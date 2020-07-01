Город засыпает, просыпается коронавирус. Соцсети "взорвались" из-за усиления карантина в Киеве

В Киеве усилили карантин и запретили работу заведений общественного питания и развлекательных заведений после 22:00. Пользователи соцсетей активно обсуждают ужесточение и шутят, что "вирус просто спит до 10 вечера".

Українські Новини собрали реакцию пользователей соцсетей на усиление карантина в столице.







"Кличко рассекретил важную информацию: коронавирус активен после 22:00, иначе я не понимаю смысла киевских запретов", - написал пользователь в Twitter.

"Вирус просто спит до 10 вечера. Вчера в ВОЗ сказали".





"Ограничивать нужно количество людей в час пик, а не общее время работы", - написала в Facebook Анна Пашкова.





"Город засыпает, просыпается коронавирус".











Ужесточение карантина в Киеве

Киев усилил карантинные ограничения

Карантин в Киеве



Как сообщали Українські Новини, на Шацких озерах усилили карантин, будут закрывать заведения и выключать музыку в 22.



Кроме того, в Одессе игнорируют карантин, на пляжах и в общественном транспорте не носят маски.



Тем временем вирусолог рекомендует меньше пользоваться общественным транспортом из-за резкого роста случаев Covid-19.