подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
01 июля 2020, среда, 19:24 455
Общество 2020-07-01T19:45:08+03:00
Українські Новини
На Шацких озерах усилили карантин: будут закрывать заведения и выключать музыку в 22

На Шацких озерах усилили карантин: будут закрывать заведения и выключать музыку в 22

Ольга Фандорина
Карантин, Шацкие озера, усиление карантина, Озера
Шацкие озера. Фото: tamtour.com.ua
Шацкие озера. Фото: tamtour.com.ua

В то время, как Житомирская область ослабила карантин, в Шацком районе Волынской области усилили карантин. Об этом сообщила шацкая райгосадминистрация.

Принято решение усилить государственный санитарный контроль за торговыми точками, продуктовыми рынками, общепитом, развлекательными заведениями на территории района.

С предпринимателями, предоставляющими услуги на территориях отдыха села Свитязь и в прибрежных полосах озер Свитязь и Песочное – будет проведена разъяснительная работа по обеспечению режима заведений и отсутствию музыки после 22 часов на период карантина.

Также райгосадминистрация своим решенеим запретила работу развлекательных аттракционов и тематических парков на период карантина.

Как сообщали Українськi Новини, 30 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 664 до 44 998, количество умерших от заболевания - на 14 человек до 1 173 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев снизилось на 5,9%, количество новых летальных случаев - увеличилось на 16,7%.

Также Киевская область усилила карантин с 26 июня: какие ограничения вступили в силу.

Больше новостей о: Карантин Шацкие озера усиление карантина Озера

За месяц работы видеокамер уровень нарушений ПДД снизился в четыре раза, — МВД
"Укрзализныця" назначила шесть поездов к морским курортам
Новости
Суд во второй раз не смог выбрать меру пресечения Порошенко: заседание перенесли 19:36
На Шацких озерах усилили карантин: будут закрывать заведения и выключать музыку в 22 19:24
Законопроект "О медиа" вводит цензуру в Украине, - "Оппозиционная платформа" 19:07
Кинотеатры Multiplex откроются 2 июля и запустят новый кинотеатр в Киев 18:52
За месяц работы видеокамер уровень нарушений ПДД снизился в четыре раза, — МВД 18:48
больше новостей
Владислав Безрук. Фото: Instagram/mamont_33
Харьковский бизнесмен потратил в одесском клубе 124 тысячи гривен 20:17
На лошади в супермаркет. Фото: Информатор
В Киеве полуголый мужчина на коне въехал в магазин за пивом 19:53
Количество областей, не готовых к смягчению карантина, увеличилось 12:57
Результаты ВНО по украинскому языку и литературе огласят до 25 июля 14:44
Рейтинг "Слуги народа" падает, ОПЗЖ и "Евросолидарности" — растет, — соцопрос 12:51
больше новостей
Галина Третьякова. Фото: strana.ua
"Слуга народа" Третьякова заявила, что родственники пропавших без вести на Донбассе наживаются на льготах 21:14
Вкладчики "Аркады" обвиняют Мирошниченко в оплате митингов против них, - политолог 08:52
С сегодняшнего дня украинцы могут пожаловаться на страховые компании, ломбарды и кредитные союзы в НБУ 05:45
Владислав Безрук. Фото: Instagram/mamont_33
Харьковский бизнесмен потратил в одесском клубе 124 тысячи гривен 20:17
В Праге на мосту устроили
В Праге попрощались с карантином и накрыли 500-метровый стол на Карловом мосту 14:34
больше новостей
Украинцам пока нельзя в Европу. Решение будут пересматривать каждые 2 недели
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok