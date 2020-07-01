На Шацких озерах усилили карантин: будут закрывать заведения и выключать музыку в 22

В то время, как Житомирская область ослабила карантин, в Шацком районе Волынской области усилили карантин. Об этом сообщила шацкая райгосадминистрация.

Принято решение усилить государственный санитарный контроль за торговыми точками, продуктовыми рынками, общепитом, развлекательными заведениями на территории района.

С предпринимателями, предоставляющими услуги на территориях отдыха села Свитязь и в прибрежных полосах озер Свитязь и Песочное – будет проведена разъяснительная работа по обеспечению режима заведений и отсутствию музыки после 22 часов на период карантина.

Также райгосадминистрация своим решенеим запретила работу развлекательных аттракционов и тематических парков на период карантина.

Как сообщали Українськi Новини, 30 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 664 до 44 998, количество умерших от заболевания - на 14 человек до 1 173 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев снизилось на 5,9%, количество новых летальных случаев - увеличилось на 16,7%.

Также Киевская область усилила карантин с 26 июня: какие ограничения вступили в силу.