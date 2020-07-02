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02 июля 2020, четверг, 05:15 653
Финансы 2020-07-02T07:30:03+03:00
Українські Новини
Доллар подскочил в цене. Официальный курс от НБУ на четверг

Доллар подскочил в цене. Официальный курс от НБУ на четверг

Валерия Драгомирова
Курс гривны, НБУ, Курс валют, Нацбанк, Доллар, курс доллара
Курс доллара
Курс доллара

В то время, как курс гривны на межбанке снизился, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 2 июля, на 10,24 коп. до 26,7700 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 1 июля, на 2,46 коп. до 26,6676 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 33,1734
1 доллар США 26,7700
1 швейцарский франк 28,2161
10 иен 2,4927
10 российских рублей 3,7644
1 евро 29,9971


Как сообщали Українські Новини, Bank of America прогнозирует, что курс доллара будет на уровне 1,08 к концу третьего квартала 2020 года по сравнению с 1,02 ранее.

BofA прогнозирует, что курс евро/доллара завершит 2020 год на уровне 1,05 и закончит 2021 годна уровне 1,15.

Кроме того, в среду курс продажи наличного доллара в киевских обменниках понизился на 0,92 коп. до 26,7861 UAH/USD, курс покупки – понизился на 2,30 коп. до 26,5361 UAH/USD.

Тем временем как изменились доходы населения за год

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