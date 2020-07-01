Нацбанк понизил курс гривны на 10,24 коп. Почем будет валюта в четверг

После укрепления курса гривны в среду, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 2 июля, на 10,24 коп. до 26,7700 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.



В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 1 июля, на 2,46 коп. до 26,6676 UAH/USD.



Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 33,1734 1 доллар США 26,7700 1 швейцарский франк 28,2161 10 иен 2,4927 10 российских рублей 3,7644 1 евро 29,9971



Как сообщали Українські Новини, в среду курс продажи наличного доллара в киевских обменниках понизился на 0,92 коп. до 26,7861 UAH/USD, курс покупки – понизился на 2,30 коп. до 26,5361 UAH/USD.



Кроме того, экономисты не советуют украинцам пока продавать валюту, так как доллар осенью может подскочить.

Тем временем в Bank of America прогнозируют, что курс доллара будет на уровне 1,08 к концу третьего квартала 2020 года по сравнению с 1,02 ранее.



BofA прогнозирует, что курс евро/доллара завершит 2020 год на уровне 1,05 и закончит 2021 годна уровне 1,15.