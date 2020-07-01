подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
01 июля 2020, среда, 16:17 362
Финансы 2020-07-01T17:00:01+03:00
Українські Новини
Нацбанк понизил курс гривны на 10,24 коп. Почем будет валюта в четверг

Нацбанк понизил курс гривны на 10,24 коп. Почем будет валюта в четверг

Валерия Драгомирова
Курс гривны, НБУ, Курс валют, Нацбанк, Доллар, курс доллара
Курс гривны.
Курс гривны.

После укрепления курса гривны в среду, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 2 июля, на 10,24 коп. до 26,7700 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 1 июля, на 2,46 коп. до 26,6676 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 33,1734
1 доллар США 26,7700
1 швейцарский франк 28,2161
10 иен 2,4927
10 российских рублей 3,7644
1 евро 29,9971


Как сообщали Українські Новини, в среду курс продажи наличного доллара в киевских обменниках понизился на 0,92 коп. до 26,7861 UAH/USD, курс покупки – понизился на 2,30 коп. до 26,5361 UAH/USD.

Кроме того, экономисты не советуют украинцам пока продавать валюту, так как доллар осенью может подскочить.

Тем временем в Bank of America прогнозируют, что курс доллара будет на уровне 1,08 к концу третьего квартала 2020 года по сравнению с 1,02 ранее.

BofA прогнозирует, что курс евро/доллара завершит 2020 год на уровне 1,05 и закончит 2021 годна уровне 1,15.

Больше новостей о: Курс гривны НБУ Курс валют Нацбанк Доллар курс доллара

Импорт товаров с начала года сократился более чем ...
У Зе валится рейтинг, Жуляны сокращают людей, Одес...
Доллар и евро продолжают падать. Курс валют на 1 и...
Официальный курс гривны на 1 июля укрепился...
Киев усилил карантин. Запрещена работа кафе и развлекательных заведений после 22:00
Порошенко пришел на допрос в ГБР
Новости
Украинцам пока нельзя в Европу. Решение будут пересматривать каждые 2 недели 17:06
В Офисе Президента хотят наказывать за публикацию секретных разговоров чиновников 16:59
Офис генпрокурора и омбудсмен Денисова подписали меморандум о сотрудничестве 16:49
Сеть кинотеатров "Оскар" откроется в Киеве с завтрашнего дня 16:47
Под Кропивницким абитуриенты опоздали на ВНО, потому что толкали автобус 16:19
больше новостей
Владислав Безрук. Фото: Instagram/mamont_33
Харьковский бизнесмен потратил в одесском клубе 124 тысячи гривен 20:17
На лошади в супермаркет. Фото: Информатор
В Киеве полуголый мужчина на коне въехал в магазин за пивом 19:53
Количество областей, не готовых к смягчению карантина, увеличилось 12:57
Результаты ВНО по украинскому языку и литературе огласят до 25 июля 14:44
Рейтинг "Слуги народа" падает, ОПЗЖ и "Евросолидарности" — растет, — соцопрос 12:51
больше новостей
Галина Третьякова. Фото: strana.ua
"Слуга народа" Третьякова заявила, что родственники пропавших без вести на Донбассе наживаются на льготах 21:14
Вкладчики "Аркады" обвиняют Мирошниченко в оплате митингов против них, - политолог 08:52
С сегодняшнего дня украинцы могут пожаловаться на страховые компании, ломбарды и кредитные союзы в НБУ 05:45
Владислав Безрук. Фото: Instagram/mamont_33
Харьковский бизнесмен потратил в одесском клубе 124 тысячи гривен 20:17
Турчинов возглавил избирательный штаб "Евросолидарности" 14:11
больше новостей
В Киеве почти вдвое за сутки выросла заболеваемость коронавирусом
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok