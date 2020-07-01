подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
01 июля 2020, среда, 05:15 10
Экономика 2020-07-01T05:15:01+03:00
Українські Новини
Официальный курс гривны на 1 июля укрепился

Официальный курс гривны на 1 июля укрепился

Надежда Комендантова
Гривна, Курс гривны, НБУ, Официальный курс, курс доллара
Гривна
Гривна

После того, как в предыдущий торговый день  Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 30 июня, на 0,80 коп. до 26,6922 UAH/USD, НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 1 июля, на 2,46 коп. до 26,6676 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 32,7265
1 доллар США 26,6676
1 швейцарский франк 28,0593
10 иен 2,4751
10 российских рублей 3,7456
1 евро 29,8677

Как сообщали Українські Новини, экономисты не советуют украинцам пока продавать валюту, так как доллар осенью может подскочить.

А в Bank of America прогнозируют, что курс доллара будет на уровне 1,08 к концу третьего квартала 2020 года по сравнению с 1,02 ранее.

Тем временем, наличный доллар в начале рабочей недели вырос на 1,75 коп. до 26,8029 UAH/USD, курс покупки – понизился на 2,38 коп. до 26,5613 UAH/USD.

Больше новостей о: Гривна Курс гривны НБУ Официальный курс курс доллара

Гривна укрепляется. Официальный курс нацвалюты на ...
Гривна на межбанке продолжила укрепляться...
Депутаты от "Слуги народа" хотят предложить Зеленс...
После длинных выходных гривна немного подорожала. ...
Евросоюз все же открывает границы для отдельных категорий украинцев
Подозрение Порошенко составили и сообщили законно, - Венедиктова
Новости
Официальный курс гривны на 1 июля укрепился 05:15
Стамбул, Париж и Барселона. Куда смогут полететь украинцы этим летом 05:15
В Киеве пройдут масштабные отключения воды: список адресов 23:58
Евросоюз все же открывает границы для отдельных категорий украинцев 23:22 Список
Богдан сравнил с проводницей: Клитина рассказала, как проходила собеседование у Зеленского 22:53
больше новостей
Владислав Безрук. Фото: Instagram/mamont_33
Харьковский бизнесмен потратил в одесском клубе 124 тысячи гривен 20:17
На лошади в супермаркет. Фото: Информатор
В Киеве полуголый мужчина на коне въехал в магазин за пивом 19:53
Количество областей, не готовых к смягчению карантина, увеличилось 12:57
Результаты ВНО по украинскому языку и литературе огласят до 25 июля 14:44
Рейтинг "Слуги народа" падает, ОПЗЖ и "Евросолидарности" — растет, — соцопрос 12:51
больше новостей
Галина Третьякова. Фото: strana.ua
"Слуга народа" Третьякова заявила, что родственники пропавших без вести на Донбассе наживаются на льготах 21:14
Карантин в Украине зайдет на второй круг: сорвутся выборы, закроют рынки, увеличат штрафы, – СМИ 12:45
За долги по коммунальных услугах могут отобрать квартиру: в каких случаях 06:15
Владислав Безрук. Фото: Instagram/mamont_33
Харьковский бизнесмен потратил в одесском клубе 124 тысячи гривен 20:17
Нацполиция хочет закупить 150 спецавтомобилей на 72 млн гривен 09:21
больше новостей
Киев запускает городскую электричку. Как будут двигаться поезда
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok