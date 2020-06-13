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13 июня 2020, суббота, 12:13 122
Силовые структуры 2020-06-13T13:00:02+03:00
Українські Новини
Взятка $6 млн Холодницкому и Сытнику. Задержан первый замначальника управления Налоговой в Киеве

Взятка $6 млн Холодницкому и Сытнику. Задержан первый замначальника управления Налоговой в Киеве

Валерия Драгомирова
Николай Злочевский, Артем Сытник, Назар Холодницкий, Взятка
Попытка дать взятку. Фото: пресс-служба САП
Попытка дать взятку. Фото: пресс-служба САП

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура задержали первого заместителя начальника Управления Государственной налоговой службы в Киеве и двух доверенных лиц бывшего министра экологии Николая Злочевского по подозрению в даче 5 млн долларов взятки руководителям САП и НАБУ Назару Холодницкому и Артему Сытнику за закрытие эпизода против Злочевского, который касается выделения Нацбанком стабилизационного кредита Реал-банку бизнесмена Сергея Курченко.

Об этом на брифинге сообщили Сытник и Холодницкий, передают Українськi Новини.

Руководители САП и НАБУ отметили, что дело хотели закрыть до 14 июня, до дня рождения Злочевского.

К передаче взятки подключили агента НАБУ Евгения Шевченко, благодаря которому и удалось разоблачить подозреваемых.

Сначала подозреваемые предложили 1 млн долларов за передачу дела в другие правоохранительные органы, но позже, после отказа, было предложено 5 млн долларов за закрытие дела до 14 июня.

При задержании подозреваемых было изъято 5 млн долларов, еще 1 млн долларов был изъят в машине у первого замначальника управления Налоговой службы в Киеве.

Все деньги смогли подсчитать за ночь.

Чиновнику Налоговой сообщили о подозрении в даче взятки по ст. 369 Уголовного кодекса

В рамках дела проверяется причастность сотрудников Офиса генерального прокурора к этой коррупционной схеме, поскольку сотрудник Офиса генпрокурора осуществлял мониторинг документов о закрытии дела в Едином реестре досудебных расследований и передавал эту информацию подозреваемым.

Как сообщали Українськi Новини, правоохранители задержали трех человек по подозрению в предложении Сытнику и Холодницкому 6 млн долларов взятки.

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