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14 июня 2020, воскресенье, 13:50 365
Силовые структуры 2020-06-14T13:50:01+03:00
Українські Новини
САП просит арестовать первого замначальника управления Налоговой Ильяшенко

САП просит арестовать первого замначальника управления Налоговой Ильяшенко

Кира Молчанова
Налоговая, Николай Злочевский, САП, Николай Ильяшенко
САП. Фото: abomus.com.ua
САП. Фото: abomus.com.ua

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит Высший антикоррупционный суд взять под стражу первого заместителя начальника управления Государственной налоговой службы в Киеве Николая Ильяшенко, подозреваемого в даче 5 млн долларов взятки руководству Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, и назначить залог в размере 101 млн гривен.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель САП.

"Для чиновника Налоговой арест и 101 млн гривен альтернативы", - сказал сотрудник ведомства.

Двух других подозреваемых - доверенных лиц экс-министра экологии Николая Злочевского - САП просит арестовать с альтернативой залога 50 и 100 млн гривен.

Меры пресечения Высший антикорсуд рассматривает в воскресенье.

Как сообщали Українськi Новини, НАБУ и САП задержали первого замначальника Управления Налоговой службы в Киеве и двух доверенных лиц бывшего министра экологии Злочевского по подозрению в даче 5 млн долларов взятки руководителям САП и НАБУ Назару Холодницкому и Артему Сытнику за закрытие эпизода против Злочевского, который касается выделения Нацбанком стабилизационного кредита Реал-банку бизнесмена Сергея Курченко.

Burisma Group отрицает свою причастность к событиям, указанным в сообщениях правоохранительных органов и СМИ.

Николай Ильяшенко является первым заместителем начальника Главного управления ГНС в г. Киеве, государственный служащий 4 ранга. Ильяшенко работает на этой позиции с 2015 года.

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