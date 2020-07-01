В Нацслужбе здоровья отчитались, сколько денег дали медучреждениям за 3 месяца

Пока Министр здравоохранения отклонил всех кандидатов на должность председателя Нацслужбы здоровья, Национальная служба здоровья (НСЗУ) с 1 апреля выплатила медицинским учреждениям, предоставляющим специализированную и высокоспециализированную помощь, 14,5 млрд гривен за предоставление услуг пациентам.

Об этом говорится в сообщении службы, передают Українськi Новини.

"Программа медицинских гарантий с 1 апреля заработала в полном объеме. НСЗУ заключила договоры с 1 658 медучреждениями, которые оказывают специализированную и высокоспециализированную помощь, и выплатила им за предоставление услуг пациентам в апреле-июне 14,5 млрд гривен", - сказано в нем.

Отмечается, что по программе медицинских гарантий почти 1 000 медучреждений получили большее финансирование, чем они имели по государственной субвенции в 2019 году.

Также сообщается, что с апреля НСЗУ выплатила 1,7 млрд гривен больницам, принимающим больных коронавирусной инфекцией.

Ранее в Нацслужбе здоровья отчитались, что центрам экстренной медпомощи выплатили деньги.



Также Рада проголосовала за троекратную доплату медикам, работающим с коронавирусными больными.



Кроме того, Нацслужба здоровья утверждает, что выделила на экстренную и специализированную медпомощь 4,5 млрд гривен.