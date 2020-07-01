У Нацслужбі здоров'я відзвітували, скільки грошей дали медустановам за 3 місяці

Національна служба охорони здоров'я (НСЗУ) з 1 квітня виплатила медичним установам, що надають спеціалізовану та високоспеціалізовану допомогу, 14,5 млрд гривень за надання послуг пацієнтам в той час, як міністр охорони здоров'я відхилив всіх кандидатів на посаду голови Нацслужби здоров'я.

Про це йдеться в повідомленні служби, передають Українські Новини.

"Програма медичних гарантій з 1 квітня запрацювала в повному обсязі. НСЗУ уклала договори з 1 658 медичними установами, які надають спеціалізовану та високоспеціалізовану допомогу, і виплатила їм за надання послуг пацієнтам у квітні-червні 14,5 млрд гривень", - сказано в ньому.

Наголошується, що за програмою медичних гарантій майже 1 000 медустанов отримали більше фінансування, ніж вони мали за державної субвенції в 2019 році.

Також повідомляється, що з квітня НСЗУ виплатила 1,7 млрд гривень лікарням, які приймають хворих на коронавірусну інфекцію.

Як повідомляли Українські Новини, в березні Рада проголосувала за трикратну доплату медикам, які працюють з хворими на коронавірус.

Тим часом, Нацслужба здоров'я у 2021 планує фінансувати надання мобільними бригадами психіатричної допомоги.