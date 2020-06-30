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30 июня 2020, вторник, 11:46 286
Общество 2020-06-30T12:15:18+03:00
Українські Новини
После двухдневного падения заболеваемость коронавирусом в Киеве выросла

После двухдневного падения заболеваемость коронавирусом в Киеве выросла

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Киеве
Коронавирус. Фото. Pixabay
Коронавирус. Фото. Pixabay

29 июня количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киеве увеличилось на 57 человек до 5 037 по сравнению с прошлыми сутками.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации (КГГА), передают Українськi Новини.

"У 57 жителей Киева обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. На сегодня в столице уже 5 037 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сообщил мэр Киева, председатель КГГА Виталий Кличко.

Среди заболевших один ребенок (восьмилетний мальчик), 24 женщины (в возрасте от 18 до 72 лет) и 32 мужчины (от 20 до 67 лет).

В том числе заболели 6 медиков.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 21, в Шевченковском - 16, в Деснянском - 10.

В больницы столицы госпитализировали 14 больных, а другие лечатся на самоизоляции под контролем медиков.

Выздоровели за минувшие сутки 11 киевлян.

Всего коронавирус преодолели 1 563 столичных жителя.

Как сообщали Українськi Новини, 29 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 706 до 44 334, количество умерших от заболевания - на 12 человек до 1 159 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 9,3%, количество новых летальных случаев - снизилось на 33,3%.

А Киевская область усилила карантин с 26 июня: какие ограничения вступили в силу.

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