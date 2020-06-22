Турция предлагает покупать страховые пакеты на случай коронавируса в своих аэропортах

Турция, где ввели комендантский час, предлагает купить туристам страховые пакеты, покрывающие расходы на лечение коронавируса, перед паспортным контролем в своих аэропортах.

Об этом говорится в сообщении Офиса по вопросам культуры и информации Посольства Турции в Украине, передают Українськi Новини.

"Мы разработали пакеты медицинского страхования, покрывающие и заболевание Covid-19 иностранным туристам, которые начнут посещать нашу страну с 1-го июля", - сказано в нем со ссылкой на слова министра культуры и туризма Турции Мехмета Нури Эрсоя.

Отмечается, что страховые пакеты стоимостью 15, 19 и 23 евро, которые покрывают расходы на лечение соответственно в пределах 3, 5 и 7 тыс. евро, можно приобрести в пунктах продажи билетов авиакомпаний, с которыми заключено соответствующее соглашение, в пунктах продажи, расположенных перед паспортным контролем, у туроператоров и онлайн.

Также правительство Турции разработало и внедрило "Сертификат безопасного туризма", который определяет широкий спектр новых мер, охватывающих все аспекты от транспортировки и размещения до состояние здоровья работников туристических заведений и путешественников.

Учреждения, которым было разрешено проводить инспекцию жилых помещений и объектов питания на основе различных международных стандартов и критериев для выдачи верификации "Сертификата безопасного туризма", будут проводить проверки гигиены и здоровья и проводить оценку соответствия.

После этих проверок и оценок учреждения будут помещать свои выводы в отчеты, а затем периодически отправлять инспекторов на объекты, которые обратились с просьбой их проверить на предмет того, предоставляются ли услуги в соответствии с критериями.

Как сообщали Українськi Новини, Турция готова принять украинских туристов без прохождения самоизоляции и тестирования на коронавирус с 1 июля.



Кроме того, Turkish Airlines намерена возобновить авиарейсы из Стамбула в Киев, Львов и Одессу с 1 июля.