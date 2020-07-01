От COVID-19 выздоравливают в среднем за три недели, — Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов констатирует, что средний срок выздоровления от коронавирусной инфекции COVID-19 составляет 3 недели.

Об этом он сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини.

"В среднем у нас в стране срок болезни - 3 недели. В то же время иногда он составляет и 30 дней, и 39 дней мы фиксируем в зависимости от тяжести болезни", - прокомментировал министр.

Степанов подчеркнул, что средний срок, за который пациент выздоравливает от заболевания, по всей территории Украины одинаковый.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на утро 1 июля в Украине 44 998 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 173 летальных, 19 548 пациентов выздоровели.

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