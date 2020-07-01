В Киевской области постепенно уменьшается количество новых случаев COVID-19. Где болеют больше всего

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Киевской области 30 июня по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 25 человек до 2 610. Накануне за сутки было 39 новых заболевших.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 1 июля 2020 на 10:00 официально подтверждены 2 610 случаев заболевания коронавирусом (в т. ч. 218 детей и 477 медработников (за весь период). Новых случаев за последние сутки - 25... За время пандемии умерли 50 человек", - сказано в нем.

В Киево-Святошинском районе подтверждены 576 случаев заболевания коронавирусом (наибольшее количество в Вишневом - 214, в Софиевской Борщаговке - 78 и в Петропавловской Борщаговке - 49), в Обуховском районе - 282 случая (наибольшее количество в Обухове - 141 и Украинке - 41).

Также 116 случаев заболевания подтверждены в Бориспольском районе, 97 - в Броварском районе, по 72 - в Васильковском и Барышевском, 48 - в Вышгородском, по 39 - в Кагарлыкском и Бородянском, 34 - в Мироновском, 23 - в Макаровском.

При этом 150 случаев подтверждены в Белой Церкви, 134 - в Ирпене, 100 - в Яготине, 95 - в Броварах, 88 - в Борисполе, 60 - в Буче, 53 - в Коцюбинском, 51 - в Фастове, 44 - в Кагарлыке, 43 - в Василькове, 39 - в Вышгороде.

Всего за время эпидемии выздоровели 1 356 человек (в том числе 115 детей).

На стационарном лечении находятся 266 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляции) - 2 321 человек.

С 14 марта всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 6 009 сообщений о подозрении на COVID-19, за последние сутки - 56 сообщений.

Как сообщали Українськi Новини, 29 июня количество заболевших коронавирусной инфекцией в Киевской области увеличилось по сравнению с предыдущими сутками на 39 человек до 2 585.

30 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 664 до 44 998, количество умерших от заболевания - на 14 человек до 1 173 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев снизилось на 5,9%, количество новых летальных случаев - увеличилось на 16,7%.